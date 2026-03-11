小一派首三志愿仅两校网成功率逾80% 109校用尽「世袭生」学额

今年小学统一派位结果将于6月3日公布。教育局昨发表《2025年度小一入学报告书》显示，去年全港仅有两个校网的统一派位首三志愿成功率超过80%，较2024年度减少3个，有小学校长呼吁家长为子女选校时，勿过分「博入」心仪学校。在自行分配学位阶段，去年有109间学校用尽「世袭生」学额，较前年减少3间，未能用尽学额的学校则增加10间。

34校网成功率最低

《2025年度小一入学报告书》指，去年共有39643名学童参加小一入学统筹办法而获分配学位，当中20154人获自行分配学位，占整体约50.8%，较前一年回落约0.9个百分点，但仍然连续3年维持在50%以上，其余19489人则通过统一派位获分配学位。

在统一派位阶段，去年全港有13218名学生在统一派位获派首三志愿，整体成功率为68.7%，较2024年下跌4.1个百分点。

去年全港仅有两个校网的首三志愿成功率超过80%，当中最高的仍然是上水80校网，达84.2%，但较2024年度下跌约1.7个百分点；其次是东涌98校网，达82.1%，较前一年增加6.8个百分点。全港成功率最低的校网，为涵盖何文田与启德的34校网，仅476名学生获派首三志愿，成功率为53.1%。

传统名校一向竞争激烈，名校林立的九龙城41校网，去年共434名学生获派首三志愿，成功率约79.6%，位列全港第三，但较2024年度下跌4.2个百分点。湾仔12校网的成功率则为70.4%，较前年下跌1.3个百分点，中西区11校网成功率更跌至65.8%，按年大跌11.6个百分点。

虽然学龄人口结构性下跌，但津贴小学议会顾问张作芳分析，家长可能觉得「博得过」而「一窝蜂」选择心仪学校，容易适得其反。她提醒家长应以学校适合子女与否，作为选校主要考虑，不应该只聚焦於单一学校，「可以看阔一点，香港很多学校都在努力办学，是不是只有一间学校适合子女？」

逾2.6万人次网上申请

在自行分配学位阶段，《报告书》显示，去年有109间学校用尽「世袭生」学额，较前年减少3间，占所有参与自行分配学校的24.4%，而未能用尽学额的学校有175间，较2024年多了10间。

资助小学校长会主席陈淑仪相信，情况与适龄学童人口下降有直接关系，亦反映家长选择权增加，未必为子女选择其兄姊就读学校，建议选校时应了解学校的特点和优势。

另外，教育局将小一入学申请全面电子化，截至去年6月上旬，2025年度共31090名家长登记成为「小一入学电子平台」用户，当中分别有16178人及10159人，通过电子平台递交自行分配申请及办理统一派位。

本报记者

