DSE 2026｜考生健康贴士 精选5款醒脑汤水+营养师推介5款减压水果

DSE 2026｜香港中学文凭试（DSE）即将开考，各位考生正全力备战。长时间高强度温习加上考试压力，容易导致疲劳、作息紊乱，甚至影响身心健康。《星岛教育》希望各位考生在追求理想成绩的同时，也要留意身体健康。因此搜集中医食疗食谱、作息调整建议，以及营养师的贴士，除推荐5款有益减压、补脑汤水外，也推介5款减压水果，助同学保持精力充沛、头脑清醒，在DSE中发挥最佳水平。

DSE 2026｜压力过大，身体会发出甚么警号？

从中医角度，长期压力会引致「肝郁气滞」，出现头痛、心悸、情绪波动；女生更可能月经不调或经痛。若经常「开夜车」，则容易「肝火上升」，长暗疮或口腔溃疡。（示意图）

从中医角度，长期压力会引致「肝郁气滞」，出现头痛、心悸、情绪波动；女生更可能月经不调或经痛。若经常「开夜车」，则容易「肝火上升」，长暗疮或口腔溃疡。长期焦虑还可能耗损正气，导致「脾虚」，出现胃胀、胃痛，甚至「肠易激」等问题。这些都是身体发出的求救讯号，提醒考生必须及时减压、调整情绪。

针对这些情况，考生可多摄取健脾养心的食材，如党参、红枣，帮助改善脾胃功能、缓解压力。若出现心神不宁、头晕或失眠，建议及早咨询注册中医师，透过针灸或中药调理身体。

DSE 2026｜DSE倒数阶段，如何调整作息最有效？

距离考试仅三周时间，考生切勿因温习而废寝忘食，损耗元气。以下综合中医建议，为考生提供每日健康作息贴士：

早上

起床后先喝一杯温开水，帮助清肠胃、促进新陈代谢。

早餐宜选易消化、营养均衡的食物，如粥品或全谷物，加入核桃或红枣补脑安神。

进行轻量晨运，例如瑜伽或散步，唤醒身体，调节气血。

中午

午餐应摄取蛋白质与蔬菜，如瘦肉、豆腐配时令蔬菜，确保能量持续。

午饭后小睡20至30分钟，恢复精力，但避免过长，以免影响夜间睡眠。

可饮玫瑰花茶，疏肝解郁，或喝花旗参茶，益气提神。

晚上

晚餐保持清淡，如蒸蔬菜、瘦肉配全谷，避免油腻食物。

睡前远离电子产品，改为泡脚、听轻音乐或阅读，帮助安神入眠。

建议晚上11时前入睡，确保每日7至8小时优质睡眠，让肝胆得到修复，同时提升记忆力和专注力。

其他注意事项

多喝水，防止脱水影响大脑运作。

保持乐观心态，练习深呼吸或冥想减压。

定时进食，维持脾胃功能。

DSE 2026｜推介8款补脑减压之选

中医强调「药食同源」，适当食材不仅养生，还能醒脑提神。以下8款推荐食材（可单用或组合煲汤），对考生特别有益：

核桃：形似脑袋，富含欧米伽-3脂肪酸，补脑首选。 银耳：有「平民燕窝」美誉，胶质丰富，滋养神经系统。 党参：优质补气食材，提升耐力与专注力。 莲子：宁心安神、提升记忆力。 红枣：补血安神，富含维生素与矿物质。 淮山：健脾助消化，增强体力与脑力。 石斛：滋阴补肾，改善记忆与抗疲劳。 枸杞：护眼抗氧化，富含β-胡萝卜素，维持视力健康。

中式汤水讲求食材配搭，经长时间慢火熬煮，精华更易吸收。以下5款经典汤水组合推介（可自行调整份量）。不过，每人体质不同，煲汤前最好咨询中医师，避免不适合自身情况。

DSE 2026｜5款醒脑提神汤水推介

黑枣核桃鸡汤

材料：核桃仁100克、黑枣10颗、去骨鸡腿肉300克、姜片数片、葱1根、盐适量

做法：

将鸡腿肉清洗干净，切成小块；姜切成薄片；葱切成长段；核桃仁用清水浸泡；黑枣去除内核。 锅内注入适量水，放入鸡肉和姜片，用大火煮沸后，撇去表面的浮沫。 加入浸泡好的核桃仁和去核的黑枣，转为小火慢煮约30分钟。 依口味加入盐调味，最后撒上葱段，即可完成。

银耳莲子汤

材料：银耳1朵（提前浸泡至软）、莲子30克、枸杞子适量、冰糖适量

做法：

将银耳放入水中浸泡1至2小时以上，待其充分膨胀后撕成小块。 把莲子清洗干净备用。 在锅中加入适量水，将银耳、枸杞子和莲子一同放入。 大火煮沸后，转为小火慢炖1至2小时。 加入冰糖，待其融化后关火即可。

核桃红枣汤

材料：去壳核桃仁30克、红枣10枚、瘦肉200克、盐少量

做法：

将核桃仁浸泡后捞出，沥去多余水分。 把红枣清洗干净，并去除内核。 将核桃仁与红枣一起放入锅中，加入适量的水。 用大火煮沸后，改用小火慢炖20至30分钟。 关火后即可享用。

党参瘦肉汤

材料：党参20克、瘦肉200克、姜片适量、盐少许

做法：

将瘦肉清洗干净，切成块状，用沸水焯烫以去除血沫。 把党参洗净，稍微浸泡片刻。 将焯好的瘦肉、党参和姜片一同放入煲中。 加入适量的清水。 用大火煮沸后，撇去表面的浮沫，然后转小火慢煲1至2小时。 依个人喜好加入盐调味即可。

党参黑木耳汤

材料：党参约10克、红枣10颗、枸杞子适量、淮山适量、红参适量、黑木耳适量、鸡腿肉适量、鸡骨适量、盐适量

做法：

将党参、红枣、淮山、红参和黑木耳提前清洗干净并浸泡至软化；红枣去掉内核。 把鸡腿肉洗净后切成块状，鸡骨也清洗干净备用。 烧一锅开水，将鸡腿肉和鸡骨放入焯烫，去除血沫后捞出，用清水冲洗干净。 在汤锅中加入适量清水，放入所有准备好的材料（枸杞子和盐除外）。 用大火煮沸后，撇去表面的浮沫，然后转为小火慢炖1至2小时，让食材的精华充分融入汤汁。 在最后10分钟时加入枸杞子。 煮好后依据个人口味加入适量盐进行调味。 关火后让汤稍微冷却片刻，即可享用美味的汤品。

DSE 2026｜营养师推介5款减压水果

除了喝汤，适当食用水果也能帮助减轻压力并增强专注力。加拿大认可营养学家伍雅芬表示，水果含有丰富营养价值，其中5款更有减压作用，推介给考生食用。

莓类，如蓝莓、士多啤梨：含丰富抗氧化物，尤其是类黄酮，能帮助减少氧化压力，改善情绪和认知功能。 香蕉：含丰富维他命B6和色氨酸，促进血清素生成，有助于提升心情和放松。 橙子：含丰富维他命C，已被证实能降低皮质醇水平，改善整体压力反应。 奇异果：含丰富维他命C和抗氧化物，有助于降低压力荷尔蒙水平，提升免疫力并促进情绪稳定。 西瓜：具有良好的补水作用，含丰富维他命A和C，有助于维持水分和减少疲劳与压力。

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