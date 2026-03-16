DSE 2026｜考生健康贴士 精选5款醒脑汤水+营养师推介5款减压水果
发布时间：06:45 2026-03-16 HKT
DSE 2026｜香港中学文凭试（DSE）即将开考，各位考生正全力备战。长时间高强度温习加上考试压力，容易导致疲劳、作息紊乱，甚至影响身心健康。《星岛教育》希望各位考生在追求理想成绩的同时，也要留意身体健康。因此搜集中医食疗食谱、作息调整建议，以及营养师的贴士，除推荐5款有益减压、补脑汤水外，也推介5款减压水果，助同学保持精力充沛、头脑清醒，在DSE中发挥最佳水平。
DSE 2026｜压力过大，身体会发出甚么警号？
从中医角度，长期压力会引致「肝郁气滞」，出现头痛、心悸、情绪波动；女生更可能月经不调或经痛。若经常「开夜车」，则容易「肝火上升」，长暗疮或口腔溃疡。长期焦虑还可能耗损正气，导致「脾虚」，出现胃胀、胃痛，甚至「肠易激」等问题。这些都是身体发出的求救讯号，提醒考生必须及时减压、调整情绪。
针对这些情况，考生可多摄取健脾养心的食材，如党参、红枣，帮助改善脾胃功能、缓解压力。若出现心神不宁、头晕或失眠，建议及早咨询注册中医师，透过针灸或中药调理身体。
DSE 2026｜DSE倒数阶段，如何调整作息最有效？
距离考试仅三周时间，考生切勿因温习而废寝忘食，损耗元气。以下综合中医建议，为考生提供每日健康作息贴士：
早上
- 起床后先喝一杯温开水，帮助清肠胃、促进新陈代谢。
- 早餐宜选易消化、营养均衡的食物，如粥品或全谷物，加入核桃或红枣补脑安神。
- 进行轻量晨运，例如瑜伽或散步，唤醒身体，调节气血。
中午
- 午餐应摄取蛋白质与蔬菜，如瘦肉、豆腐配时令蔬菜，确保能量持续。
- 午饭后小睡20至30分钟，恢复精力，但避免过长，以免影响夜间睡眠。
- 可饮玫瑰花茶，疏肝解郁，或喝花旗参茶，益气提神。
晚上
- 晚餐保持清淡，如蒸蔬菜、瘦肉配全谷，避免油腻食物。
- 睡前远离电子产品，改为泡脚、听轻音乐或阅读，帮助安神入眠。
- 建议晚上11时前入睡，确保每日7至8小时优质睡眠，让肝胆得到修复，同时提升记忆力和专注力。
其他注意事项
- 多喝水，防止脱水影响大脑运作。
- 保持乐观心态，练习深呼吸或冥想减压。
- 定时进食，维持脾胃功能。
DSE 2026｜推介8款补脑减压之选
中医强调「药食同源」，适当食材不仅养生，还能醒脑提神。以下8款推荐食材（可单用或组合煲汤），对考生特别有益：
- 核桃：形似脑袋，富含欧米伽-3脂肪酸，补脑首选。
- 银耳：有「平民燕窝」美誉，胶质丰富，滋养神经系统。
- 党参：优质补气食材，提升耐力与专注力。
- 莲子：宁心安神、提升记忆力。
- 红枣：补血安神，富含维生素与矿物质。
- 淮山：健脾助消化，增强体力与脑力。
- 石斛：滋阴补肾，改善记忆与抗疲劳。
- 枸杞：护眼抗氧化，富含β-胡萝卜素，维持视力健康。
中式汤水讲求食材配搭，经长时间慢火熬煮，精华更易吸收。以下5款经典汤水组合推介（可自行调整份量）。不过，每人体质不同，煲汤前最好咨询中医师，避免不适合自身情况。
DSE 2026｜5款醒脑提神汤水推介
黑枣核桃鸡汤
材料：核桃仁100克、黑枣10颗、去骨鸡腿肉300克、姜片数片、葱1根、盐适量
做法：
- 将鸡腿肉清洗干净，切成小块；姜切成薄片；葱切成长段；核桃仁用清水浸泡；黑枣去除内核。
- 锅内注入适量水，放入鸡肉和姜片，用大火煮沸后，撇去表面的浮沫。
- 加入浸泡好的核桃仁和去核的黑枣，转为小火慢煮约30分钟。
- 依口味加入盐调味，最后撒上葱段，即可完成。
银耳莲子汤
材料：银耳1朵（提前浸泡至软）、莲子30克、枸杞子适量、冰糖适量
做法：
- 将银耳放入水中浸泡1至2小时以上，待其充分膨胀后撕成小块。
- 把莲子清洗干净备用。
- 在锅中加入适量水，将银耳、枸杞子和莲子一同放入。
- 大火煮沸后，转为小火慢炖1至2小时。
- 加入冰糖，待其融化后关火即可。
核桃红枣汤
材料：去壳核桃仁30克、红枣10枚、瘦肉200克、盐少量
做法：
- 将核桃仁浸泡后捞出，沥去多余水分。
- 把红枣清洗干净，并去除内核。
- 将核桃仁与红枣一起放入锅中，加入适量的水。
- 用大火煮沸后，改用小火慢炖20至30分钟。
- 关火后即可享用。
党参瘦肉汤
材料：党参20克、瘦肉200克、姜片适量、盐少许
做法：
- 将瘦肉清洗干净，切成块状，用沸水焯烫以去除血沫。
- 把党参洗净，稍微浸泡片刻。
- 将焯好的瘦肉、党参和姜片一同放入煲中。
- 加入适量的清水。
- 用大火煮沸后，撇去表面的浮沫，然后转小火慢煲1至2小时。
- 依个人喜好加入盐调味即可。
党参黑木耳汤
材料：党参约10克、红枣10颗、枸杞子适量、淮山适量、红参适量、黑木耳适量、鸡腿肉适量、鸡骨适量、盐适量
做法：
- 将党参、红枣、淮山、红参和黑木耳提前清洗干净并浸泡至软化；红枣去掉内核。
- 把鸡腿肉洗净后切成块状，鸡骨也清洗干净备用。
- 烧一锅开水，将鸡腿肉和鸡骨放入焯烫，去除血沫后捞出，用清水冲洗干净。
- 在汤锅中加入适量清水，放入所有准备好的材料（枸杞子和盐除外）。
- 用大火煮沸后，撇去表面的浮沫，然后转为小火慢炖1至2小时，让食材的精华充分融入汤汁。
- 在最后10分钟时加入枸杞子。
- 煮好后依据个人口味加入适量盐进行调味。
- 关火后让汤稍微冷却片刻，即可享用美味的汤品。
DSE 2026｜营养师推介5款减压水果
除了喝汤，适当食用水果也能帮助减轻压力并增强专注力。加拿大认可营养学家伍雅芬表示，水果含有丰富营养价值，其中5款更有减压作用，推介给考生食用。
- 莓类，如蓝莓、士多啤梨：含丰富抗氧化物，尤其是类黄酮，能帮助减少氧化压力，改善情绪和认知功能。
- 香蕉：含丰富维他命B6和色氨酸，促进血清素生成，有助于提升心情和放松。
- 橙子：含丰富维他命C，已被证实能降低皮质醇水平，改善整体压力反应。
- 奇异果：含丰富维他命C和抗氧化物，有助于降低压力荷尔蒙水平，提升免疫力并促进情绪稳定。
- 西瓜：具有良好的补水作用，含丰富维他命A和C，有助于维持水分和减少疲劳与压力。
延伸阅读：
DSE数学科2026｜名师解构最新课程修订 想及格一定要熟读边5个课题？
DSE英文科2026｜20个名师备战及应试贴士 原来AI可以咁样练Writing及Speaking！