《两会京城劄记》对接「十五五」 融入国家发展大局

《国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》于去年10月底完成，是次两会是极受关注的大课题，这是关系未来五年乃至更远的全民经济与社会的全面发展。

回顾与前瞻，「十四五」规划收官，取得不少重大成就。「十五五」规划启始，正如《建议》指出，未来5年，是实现社会主义现代化进程中，具有承先启后的5年；是迈向并实现第二个百年奋斗目标，促进全民进入共同富裕，综合国力推上新台阶的关键5年。

既要「扩容」亦要「提质」

笔者认为能否成功，赖端政府决策的独到、全民的团结，彼此奋发有为，向《建议》的各项目标进发，登上彼岸。当然，「一国两制」下的香港，绝不能缺席，且要积极融入国家发展大局。教育是千言万语，幅篇所限，列举两点：

其一，「十五五」规划明确提出支持香港建设「国际创新科技中心」。这要求香港的教育体系从基础教育开始，便要与国家的科技布局接轨。以及配合国家对「新质生产力」的追求。香港的高等教育应加大对人工智能、生物医药、新能源等前沿学科的投入。同时，「十五五」规划提及便利港人北上措施，香港同样有必要有便利政策，推动内地人才南下，「门常开」的收生政策，应惠及大中小特幼的全线学生，剑及履及。

另外，内地与香港两地专业资历的互认，以及多兴建学生宿舍，方便内地及国际学生来港就读，让两地人才可在国家发展大局中，拥有更广阔的流动空间。既要「扩容」，亦要「提质」。

倡建文化历史教学纲领

其二，「十五五」规划强调加强人文合作。习近平主席屡次公开指出，历史文化的认同是最深层次的价值认同，借着国家大政设定的契机，就国史、国情、国学与国安教育结合，建立一套既符合香港「一国两制」的现实情况，又与国家提倡文化与历史相连接的教学纲领，有其必要，借此促进内地与香港师生的大互动、大融合，却又能维持各自的独特，乡土、国家与世界相容。

「十五五」规划说明，香港要成为国际创新科技中心，事实上，文化历史方面，香港也应在理论、道路、制度、文化的自信与坚守的大前提下，成为超级联络人，联通世界。

2035年，国家要走入教育强国行列，这是国家迈向2049年百年建国，进入中华民族伟大复兴，最的美好愿景，「教育强国」目标能实质完成，就是最根本的、最有力的支撑。

撰文：全国政协委员何汉权

图片：中新社

延伸阅读：

《两会京城劄记》2026年《政府工作报告》要点

《两会京城劄记》全国政协常委会工作报告感悟