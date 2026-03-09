岭大学者冷明明荣获Beta Gamma Sigma 2026年度院长奖 成为全球唯一得主

岭南大学商学院院长兼运营与风险管理讲座教授冷明明，近日荣获国际高等商学院促进会Beta Gamma Sigma（BGS）颁发2026年度院长奖（Dean of the Year Award）。该奖项每年仅授予一位对商学教育发展作出卓越贡献的院长，旨在表彰其对学生的长期支持及杰出的领导才能。冷明明在全球39个国家或地区、逾640所大学中脱颖而出，成为唯一的得主，将于下个月到西雅图出席颁奖典礼。

冷明明自2005年起加入岭南大学，先后担任系主任及多个硕士与博士课程的创始主任。岭大提供

曾任多个硕士与博士课程的创始主任

冷明明自2005年起加入岭南大学，先后担任系主任及多个硕士与博士课程的创始主任。他的研究聚集于合作博弈理论与供应链管理，成果发表于多本国际顶尖期刊，并将理论与实务结合，协助业界应对复杂问题等挑战。对于获奖，冷明明表示，这不仅是对个人努力的肯定，更彰显岭大商学院团队多年来在学术卓越与学生培育方面的共同努力，期望未来继续为社会创造更大价值。

岭大校长秦泗钊向冷明明致以祝贺，并指出在其领导下，商学院学术实力持续提升。据2025年中国学者UTD24期刊发文统计，岭大商学院在大中华区院校中排名第24位，充分展现其科研实力与国际影响力。秦泗钊续指，冷明明荣获2026年度院长奖，不仅肯定其个人的领导才能与贡献，亦突显岭大商学院在全球商学教育领域的影响力与地位。

本报记者

延伸阅读：

岭大推出推出「丁肇中精英班」选拔计划

岭大举办综合大楼及科学院命名典礼 设专项基金推动跨学科研究