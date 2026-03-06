《两会京城劄记》回顾2025 展望2026

3月5日上午，进入人民大会堂聆听国务院总理李强，于第十四届全国人民代表大会第四次大会上，作出政府工作报告(下称报告)，因属全程公开直播，即是说该报告不单是的出席的人大代表及列席的全国政协委员交代，同样是向中国人民乃至世界人民公布，究竟2025年中国政府为民众做了些什么?2026年又规划要做些什么?

实施学前一年免费教育政策

全世界都清晰看到，美国的霸凌，单边主义嚣张，关税任意征加，扰乱全球的政治，经贸规则，加之几年疫情对世界经贸的伤害，「病毒」残余仍在，欧洲，中东战火未熄，种种不利因素交织之下，全球经济未见景气。但李强总理在政府报告中，向国人如实交代中国「经济平稳，稳中有进，国内生产总值增长5%，总量达到140.19万亿元」，这较兴风作浪的美国，以及蠢蠢欲复辟军国主义的日本都高。而就业稳定，外贸亦有增长，民生保障再加大力度，「一小一老」更是加顾，实施学前一年免费教育政策，惠及1400万位儿童，又全面实施育儿补贴制度，惠及3000多万婴幼儿 ，城乡居民养老金最低标准再提供多20元(在中国老年人口众多下，乘数效应，动用总额极大)，粮食产量达1.43万亿斤。这些如实数据，已足证李强总理所言「一年来，我国经滑顶压前行，展现强大韧性」。

至于芯片自主研发有了新突破(国产晶圆体3nm芯片)；北斗规模应用全面拓展；首艘国产电磁弹射型航母福建舰正式入列；而人工智能、生物医药、机械人，量子科技等研发应用，已走在世界前列，更要一提的是，雅下(西藏雅鲁藏布江下游)水电工程建设开工，投资1.2万亿元；新能源汽车及电动汽车产量已是世界第一，生态环境货量持续政善，这些事实又验证了李强所言：「一年来，我国发展向新向优，彰显蓬勃活力」。

无疑，过去一年的中国政府实绩，说明了「中国之治」，也为中国式现代化迈出坚实的步伐。李强总理在报告中，亦为2026年发展定下预期目标，当中包括经济增长4.5% 至 5%；城镇调查失业率5.5%；居民消费价格涨幅2%；居民收入增长和经济增长同步；国际收支基本平衡；粮食产量1.4万亿斤左右；单位国内生产总值二氧化碳排放降低3.8%左右。

推广中小学春秋假

在2026年政府工作任务里，指出要「著力建设强大国内市场」，当中有建议，政府支持有条件地方推广中小学春秋假，落实职工带薪错峰休假制度，并打造「购在中国」品牌。增加内需是大政策，但仍可见「小节」见真章的好布局。

李强总理预设来年定目标，更证明这是有为为民，有担当的施政报告。一年容易，明年今日，两会同样召开，届时，政府的各项政策与成效，再要受公开检验的。回看教育现埸，今年李强总理的全面的政府工作报告，台下聆听者，多次主动报以掌声，这些掌声，是对总理的政府工作报表达了支持与赞赏，很相信，报告内的来年预期目标，必可达成。

撰文：全国政协委员何汉权

