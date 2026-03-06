Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE英文口试下周二开考 考评局提醒考生「熄电话」

教育新闻
更新时间：08:00 2026-03-06 HKT
发布时间：08:00 2026-03-06 HKT

中学文凭试（DSE）英文科口试下周二开考，考试及评核局昨网上撰文提醒考生各项注意事项，包括进入报到室前「记得熄电话」，强调考生严禁使用手提电话、智能手表或眼镜等电子器材，亦不可使用AI生成内容、上网或与他人通讯，否则会被扣分、科目成绩被降级，甚至被取消全部考试成绩。考生亦不应在试场「打卡」，违者会被扣分；如考生将相片、录影或录音公开展示，其科目成绩更会被降级。

强调勿用电子器材 吁避免「空肚」上阵

考评局亦建议考生提早15分钟进入报到室；考生若较报到时间迟到15分钟或以上，当日不会获安排考试，并须于原定考试日期后的3个工作天内，申请改期应考及缴交附加费。由于口试在傍晚举行，考生或等候时间较长，考评局建议考生避免「空肚」上阵。

本报记者

延伸阅读︰

DSE中文科2026｜名师剖析卷一大热范文 课外篇章温习秘技 卷二写作靠呢5招攞高分！

DSE 2026｜英文口试「大整蛊」？大埔考生需到屯门应考 车程个半小时 考评局咁解释

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
20小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
20小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
15小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
17小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
10小时前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
12小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:17
伊朗局势｜特朗普：要亲自参与拣选伊朗新领袖 美航母「林肯号」据报遭伊无人机击中 ｜持续更新
即时国际
1小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
20小时前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
14小时前
伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机
即时国际
2小时前