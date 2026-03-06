DSE英文口试下周二开考 考评局提醒考生「熄电话」

中学文凭试（DSE）英文科口试下周二开考，考试及评核局昨网上撰文提醒考生各项注意事项，包括进入报到室前「记得熄电话」，强调考生严禁使用手提电话、智能手表或眼镜等电子器材，亦不可使用AI生成内容、上网或与他人通讯，否则会被扣分、科目成绩被降级，甚至被取消全部考试成绩。考生亦不应在试场「打卡」，违者会被扣分；如考生将相片、录影或录音公开展示，其科目成绩更会被降级。

强调勿用电子器材 吁避免「空肚」上阵

考评局亦建议考生提早15分钟进入报到室；考生若较报到时间迟到15分钟或以上，当日不会获安排考试，并须于原定考试日期后的3个工作天内，申请改期应考及缴交附加费。由于口试在傍晚举行，考生或等候时间较长，考评局建议考生避免「空肚」上阵。

