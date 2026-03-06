莫家豪获委任恒大校长 9月履新

恒生大学新任校长人选揭盅，现任常务暨学术及研究副校长莫家豪，获任命为下任校长，任期5年，9月正式生效，接替即将退休的何顺文。莫家豪在校方公布委任前见传媒，讲解其跨区域研究，显示本港具弹性的移民政策及资助，对吸引及挽留博士研究生有显著优势，全球地缘政治局势，亦影响国际学生的留学走向。

调查：本港博士教育具优势

莫家豪获恒大遴选委员会作出推荐，并获校董会与校务委员会一致通过。他通过校方表示深感荣幸，期望与校董会和校务委员会成员、学生、教职员、校友及合作伙伴紧密合作，共同巩固恒大的学术和教育基础，发扬卓越传统，并通过创造新知识和研究，为社会带来深远影响。莫家豪有丰富的学术及行政经验，曾任岭南大学副校长、教育大学副校长（研究及发展）兼人文社会科学学院院长、香港大学社会科学学院副院长。

在恒大正式公布任命前，莫家豪昨率领研究团队发布跨区域研究，团队在去年9月至今年2月期间，以问卷访问本港、新加坡、马来西亚及英国，合共50名博士生及大学管理人员，探讨他们选择深造地点的核心因素。结果发现，本港在多项优势下成功留住博士人才；受访者普遍认为，清晰稳定且成本可控的移民政策是重要考量。

莫家豪举例指，「非本地毕业生留港/回港就业安排」为非本地博士生提供两年毋须事先获聘的逗留期，方便他们规划学术及职业发展；相较之下，英国的签证及医疗费用高昂、新加坡的工作签证需符合聘用资格及薪酬门槛、马来西亚的签证高度依赖雇主担保，灵活性较低。

莫家豪又称，在地缘政治紧张及多国收紧签证政策下，国际学生的流向正改变，「有学生担心第一年回国后，第二年可能无法再入境」，他形容对于需要3至4年才完成博士学位的研究生来说，无疑构成隐患。

记者 佘丹薇

