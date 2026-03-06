逾5成东华毕业生 离校首月成功求职 平均月薪逾3.3万元

本港近年就业市场情况不稳，但东华学院应届毕业生的就业调查显示，96%从事全职工作的毕业生在半年内获聘，逾5成毕业生更于毕业后首月内成功「揾工」。校长陈慧慈指，学院大部分课程与护理有关，去年约86%毕业生投身医护界，其余包括教育界和社会服务界等。

平均月薪33885元

逾5成东华学院毕业生在毕业后首月内已成功找到工作。资料图片

校方亦公布去年毕业生平均月薪为33885元，月入中位数为35667元，较2024年上升约2.1%；82%毕业生月入逾3万元，护理学（荣誉）健康科学学士毕业生平均月入更达3.6万元。陈慧慈指，虽然外界忧虑本地就业市场表现，但去年毕业生大多顺利就职，相信与本港对医护需求仍然高企、雇主对毕业生评价正面有关。

副院长（研究）林清补充，今届毕业生约有6至7成投身医院管理局，较以往约8成为低，相信与医管局削减资源有关，部分毕业生转往老人院、社区福利机构或学校等就职。

收生方面，2025/26学年共接获约3.7万份入学申请，当中逾2.1万份是经联招申请；截至去年12月，东华学院经大学联招接获23125份2026/27学年入学申请，按年升近两成，当中以护理学（荣誉）健康科学学士申请人数最多，达到6800份；放射治疗学（荣誉）理学士的竞争则最为激烈，约120人竞争一个学额。

