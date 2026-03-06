Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逾5成东华毕业生 离校首月成功求职

教育新闻
更新时间：07:45 2026-03-06 HKT
发布时间：07:40 2026-03-06 HKT

本港近年就业市场情况不稳，但东华学院应届毕业生的就业调查显示，96%从事全职工作的毕业生在半年内获聘，逾5成毕业生更于毕业后首月内成功「揾工」。校长陈慧慈指，学院大部分课程与护理有关，去年约86%毕业生投身医护界，其余包括教育界和社会服务界等。

平均月薪33885元

校方亦公布去年毕业生平均月薪为33885元，月入中位数为35667元，较2024年上升约2.1%；82%毕业生月入逾3万元，护理学（荣誉）健康科学学士毕业生平均月入更达3.6万元。陈慧慈指，虽然外界忧虑本地就业市场表现，但去年毕业生大多顺利就职，相信与本港对医护需求仍然高企、雇主对毕业生评价正面有关。

副院长（研究）林清补充，今届毕业生约有6至7成投身医院管理局，较以往约8成为低，相信与医管局削减资源有关，部分毕业生转往老人院、社区福利机构或学校等就职。

收生方面，2025/26学年共接获约3.7万份入学申请，当中逾2.1万份是经联招申请；截至去年12月，东华学院经大学联招接获23125份2026/27学年入学申请，按年升近两成，当中以护理学（荣誉）健康科学学士申请人数最多，达到6800份；放射治疗学（荣誉）理学士的竞争则最为激烈，约120人竞争一个学额。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰

东华学院冀年内升格私大与应科大 校长陈慧慈：下月接受机构评审

财政预算案2026︱鼓励院校主导办游学活动拓生源 议员指大学有做 经贸办才能对外宣传

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
20小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
20小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
15小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
17小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
10小时前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
12小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:17
伊朗局势｜特朗普：要亲自参与拣选伊朗新领袖 美航母「林肯号」据报遭伊无人机击中 ｜持续更新
即时国际
1小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
20小时前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
14小时前
伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机
即时国际
2小时前