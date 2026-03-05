《两会京城劄记》全国政协常委会工作报告感悟

3月4日下午，于北京人民大会堂举行的全国政协十四届四次会议，聆听王沪宁主席发表常委会工作报告，感悟颇多，兹列举几点：

其一，王主席报告政协过去一年的工作，是成果丰硕的，言简意赅，如实道出。在国际形势异常复杂的情势下，全国迎难而上，奋力拼搏，经济能顶压前行，且能向新向优发展，新质生产力稳步向前，民生保障更加有力，社会大局保持稳定，这些成果得来不易。「十四五规划」收官，「十五五规划」的蓝图建构。

过去一年工作成果丰硕

在参与纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的阅兵活动后，有媒体问有何评论，我即时回应一句「何其有幸生于今日之中国」，这里要补充，国务院于去年已订下每年10月25日为台湾光复纪念日，是日，全民从统一的神圣角度看，学界及社会各界，需筹办相关纪念活动，以重其事。事实上，国务院总理李强于翌日的政府工作报告的「工作回顾」首页，清楚说明设立台湾光复纪念日，有助提振民族精神，激发爱国热情，凝聚奋斗力量。

要深刻领悟「两个确立」

其二，王主席的报告中，提及要深刻领悟「两个确立」的决定性意义，增强「四个意识」，坚定「四个自信」，做到「两个维护」，此一论述，几年来，都在政府重要的报告上提及。思想决定行为，因此，笔者认为有必要对此温故知新。

「两个确立」指的是确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，确立习近平党中央的核心地位；「四个意识」即政治、大局、核心及看齐意识；「四个自信」是道路、理论、制度、文化自信；「两个维护」指的是维护习近平主席的核心地位，维护党中央权威及统一领导。

无疑，今天的中国，是世界第二大经济体，是可预期的，稳定世界和平的重要力量，「一国两制」下的香港，理解咱们国家治理的思维，是较能从容面对世局动荡的必须，珍惜风景独好的祖国。

其三，王主席在报告常委会一年来全面履行各项职能，做了大面积共六大项的工作，笔者在此表达由衷敬意，且特别留意第五项，那就是统筹开展公共外交、民间外交、智库外交等工作。

笔者是次提交两提案

笔者是次向秘书处提交两个提案，一是引领香港师生走访中国驻东南亚国家大使馆，与年轻外交官进行深度交流，探访华人、学校，从而有较深入的交流活动，这是通过青年学生的外交工作，唱好国家，唱好香港。另一提案是，期望中国社科院非洲研究院协助，制作简要的认识非洲民间教材，并于两年间，组织师生前赴非洲，认识并确立「民胞物与的新世界观」，于新时代建立新的世界观，有其情理法的深层次意义。

