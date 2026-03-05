东华学院升格评审入最后阶段 校长︰续与传统研究型大学作区隔

东华学院升格大学的评审已进入最后阶段，校长陈慧慈今日出席传媒聚会时表示，该校将于下月以合并形式进行成为私立大学和应用科学大学的机构评审，是本地首间同时进行两项评审的院校，如一切顺利，教育局将于今年内将有关申请提上行政长官会同行政会议，期望在不久的将来易名「东华大学」，但强调不赶急于新学年开始前完成。

有意北都发展新校舍 提供社区服务

对于院校未来发展，她强调学院升格后仍会与传统研究型大学作出区隔，认为作为应用科学大学，重点在于如何能应用科研成果，不能以一般的大学排名量度其服务水平，「我们做的与传统研究型大学完全不同，如果要用同一个水平要求学术达到一定成果，并不公平。」

她亦表明会争取在北部都会区的洪水桥用地发展新校舍，透过自身资源、募捐和申请政府资助进行发展，期望藉新校园将学生人数于10年内提升至1.6万人，将适时向政府提出申请。她相信北都校舍能与科技大学位于牛潭尾的新医学院及医院合作发展，同时为北区居民提供社区中心、复康中心等社区服务。

未来将加强吸纳国际学生

校方公布本学年录取的1686名新生当中，有294名内地学生，按年增加26%。陈慧慈形容相关需求巨大，今年已向教育局申请将内地生限额提高至本地生的三成，期望政府未来能进一步放宽收生，「每年申请一次是比较麻烦」。另外她透露今年有十多名国际学生，来自东南亚以至希腊等地，今年暂时亦有数十名国际学生申请入读，未来会加强对外宣传吸纳国际学生。

学院去年扩展了尖沙咀和葵兴校园，亦增设了多个新实验室和设施。面对学生数目进一步增加，陈慧慈直言在市区寻找宿位比较困难，但正与业界伙伴合作在尖沙咀和湾仔提供足够宿舍，未来在上环及佐敦亦将有新宿舍，相信能提供足够宿位。

