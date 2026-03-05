演艺学院研港岛觅址作短期拓展 校长：拟上调收生人数等应对削资

创办逾40年的演艺学院，湾仔本部空间不敷应用。校长陈颂瑛昨在传媒茶叙指，将与政府探讨哪些土地或空置校舍，可供短期使用，而获政府承诺在北部都会区兴建的第二校园，落成后亦与湾仔本部「互补」。她亦指，政府将累减该校7-10%的开支，已做好未来数年的财政部署，承诺即使上调收生人数，学生质素仍是最重要考虑。

政府承诺在邻近打鼓岭的新界北新市镇，兴建演艺学院第二校园。校长陈颂瑛昨与传媒茶叙，形容新校舍落成后将与湾仔本部「互补」，担当「中外文化交流中心」的重要角色。面对全球对环保和可持续发展议题的重视，希望能带动内地及亚洲达至「绿色剧场、绿色制作」，同时促进人才持续发展，协助建立良好的文化产业生态。上任后首次亮相的副校长（行政）李仲华指，新校舍不仅是为了吸引来自大湾区的学生，更希望有效利用，在设施上达到最先进与贴近潮流需要。

然而，北都第二校园仍在规划阶段，具体发展与落成均未有时间表。李仲华坦言，目前湾仔本部原先只预计供约500名学生使用，而今已有近千人，设施运用相当紧张。面对空间不足，他强调已与不同政府部门探讨短期使用土地及空置校舍等，提升学生的学习环境。陈颂瑛亦指，上任后目标之一正是寻找更多适合空间，并透露在港岛区已有多幅属意选址，以靠近湾仔本部为主要考虑。

至于宿舍供应方面，陈颂瑛指演艺期望可物色现成宿舍，增加学生宿位。她坦言很多酒店或地产商正增加提供学生宿舍，不少发展商亦希望入住学生多元化，促进文化交流，「在传统文科理科学生以外有一群艺术家入住，可能带来更大的协同效应。」

近年公共财政紧张，演艺亦受到影响。陈颂瑛坦言，去年获悉政府将于数年累减该校7-10%开支，校方已做好了未来数年开源节流的部署，包括审视如何更有效进行教学、上调收生人数等。但她强调，收生仍以学生质素为重要考虑，「我们为了北都（校园）将会作出持续扩张，不希望为了多收学费而不管质素」，又承诺未来数年会维持全职教师的班底，倘有独特技能的导师需要退休，校方亦以兼职方式续聘。

各学院运用AI步伐不一

人工智能（AI）技术发展迅速，陈颂瑛认为不同学院运用AI的步伐不一样，譬如舞蹈学院发展较慢，但有运用AI协助编舞。她强调学院有一系列使用AI的规范，不同AI课程均涉及二次创作、知识产权等内容，让创作者知道如何保护自身的权益、同时为他人提供参考空间。

副校长（学术）文国瑞补充，AI发展速度相当快，学院将逐年审视AI相关政策，但强调AI只能作为工具，不能取代创作的灵魂。

