东九龙汇基建新翼增宿位助招海外生 校长：重新部署「七日宿」等配套

教育局早前批准48间直资学校「扩容」取录海外学生自费入读，获批学校之一的汇基书院（东九龙）正兴建新翼增设宿舍。校长郑建德接受本报专访，认为自设宿舍是招收海外生的有利条件，学校将重新部署「七日宿」等配套。他强调取录海外生旨在促进校园国际化，「赚外汇」绝非目标，故无意用尽「扩容」名额，目标暂定平均每班取录一名海外自费生。

汇基书院（东九龙）正自行斥资8000万元，兴建楼高6层的新大楼，其中3层为宿舍，其余则为图书馆。校长郑建德接受专访指，筹建过程正好见证政策转向，校方早于2024年提出扩建计划，但当局认为该校已为初中生提供宿舍，而且宿舍亦非学校必要设施，初时取态甚有保留。新大楼磋商一度胶着，到去年初乍见曙光，「当局口气松了，似乎政策可能调整，局长更特地探访学校了解宿舍培训计划，到暑假就正式批准扩建，我那时觉得是奇迹。直到10月《施政报告》公布『直资扩容』，我终于明白原来是这样一回事」。

新宿舍最快 2028 年落成

郑建德坦言，自设宿舍对「直资扩容」招收海外学生，是较成熟的条件，「正如我们送子女去海外读中小学，都较心仪寄宿学校，否则要在外面找地方住，其实有一定难度」。他续称本港未如澳洲一般，住宿家庭有完善产业链与规管机制，「就算坊间有中小学生为对象的私营宿舍，是否达到成熟的地步？我觉得还有一段距离」。

学校现有宿舍共88个宿位，郑建德指现时最高峰有两班中一生留宿，仍有20个剩余宿位，可预留给海外学生。随着新宿舍最快2028年落成，将增加92个宿位，届时全校宿位达180个。学校受惠「扩容」全级可增加16个学额，供持学生签证的海外生自费入读，但郑建德预期在「扩容」初期，目标平均每班一名海外生，即全校共约30人，相信有足够宿位应付需要；现时学校是「五日宿」形式运作，宿生须在周末回家，舍监亦是周休两天，日后海外生以宿舍为家，学校得重新筹备「七日宿」运作，包括增聘舍监。

「扩容」旨助学校国际化

学校虽有照顾非华语生的丰富经验，但他坦言海外生是另一回事，「很多非华语生本来就是在港生活，但海外生却是离乡别井来港升学，生活适应与情绪支援都要重新部署」。「直资扩容」被视为本地基础教育参与「留学香港」的第一步，但郑建德强调，「赚外汇」绝非参与「扩容」目的，「直资学校就是服务本地生为主，落实措施自然想对本地生有何益处，取录海外生好处正是协助学校国际化，让本地生有国际视野与文化交流」。

他认为倘取录太多海外生，不仅学校难以照顾，也可能出现本末倒置，要本地生融入海外生圈子的情况，「我们反而更希望海外生，融入本地生的生活」。



