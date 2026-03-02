第三间医学院︱科大称新医学院筹备工作顺利 正积极招聘创院院长及教授

第三间医学院︱政府委托香港科技大学兴建第三间医学院，科大校长叶玉如今日在传媒聚会上表示，相关工作进展顺利，早前已成立督导委员会和临时行办公室跟进相关工作，目前正积极招聘创院院长及相关教授，目前已有数十名人选；至于招生情况、包括非本地生比例，则会跟随现行规定。

第三间医学院︱今年首季起定期向政府汇报进度

叶玉如又直言，对进一步使用北部都会区的用地感到兴趣，因为科大的医学院将于北都建设。资料图片

叶玉如与传媒会面时提到，校方已于去年12月举行筹建新医学院启动会议，并向政府代表简报落实方案，今年首季起将定期与政府筹备新医学院工作组会面和汇报进度，预料今年首季与政府就课程认证、资金安排、教学医院资源及教职员招募等事宜签订谅解备忘录。

她透露，校方除现时的校董会顾问小组，校方亦增设「督导委员会」，由她担任主席，成员在科大管理层以外，亦包括多名医疗衞生界具影响力的领袖，主要职责是为新医学院成立及发展提供策略方向；新设的「临时行政办公室」则会在创院院长上任前统筹建院各范畴的关键工作，包括人才招募及课程发展。现时科大的非本地生总数约为本地生的48%，接近政府的50%上限，她表示新医学院将跟随相关比例收生。

在医学院软硬件方面，叶玉如指位于科大清水湾校园的医学院综合大楼正进行地基工程，进度理想。资料图片

在医学院软硬件方面，叶玉如指位于科大清水湾校园的医学院综合大楼正进行地基工程，进度理想，校方也已与海内外多间医学院和医疗机构签订超过40项合作协议，共同合作培育医学人才。另外，目前校方正从全球招募创院院长，且已获不少教授对加入新医学院表示兴趣，「临时行政办公室」将负责审视申请人是否符合，目前正在处理数十个申请。

叶玉如又直言，对进一步使用北部都会区的用地感到兴趣，因为科大的医学院将于北都建设，亦会思考如何与合作伙伴在未来的大学城展开合作，将大学城转化成国际枢纽，用以培用具国际视野和创新思维的学生。

