第三间医学院︱科大新医学院数十学者申请加盟 教研医院未落成 另觅公院作临床实习

教育新闻
更新时间：22:04 2026-03-02 HKT
发布时间：07:30 2026-03-03 HKT

科技大学获政府委托筹建第三间医学院，首届学生预计2028/29学年入学。校长叶玉如昨在传媒春茗称，校方已成立督导委员会与临时行政办公室跟进，并积极招聘创院院长及教授，目前已有数十名学者申请加盟，预料首届50名学生之中，有10名非本地生。因应牛潭尾拟建的教研医院未能同步落成，科大正与医院管理局接洽，另觅公营医院作临床实习。

第三间医学院︱将与政府签谅解备忘录

叶玉如直言，对进一步使用北部都会区的用地感到兴趣，因为科大的医学院将于北都建设。资料图片
叶玉如指，新医学院筹建进展顺利，预料今年首季就课程认证、资金安排、教学医院资源及教职员招募等，与政府签订谅解备忘录；校方亦定期与政府筹备新医学院工作组会面和汇报进度。她透露，科大非本地生总数约为本地生48%，接近政府所定的50%上限，至于首届50名医科生，预计40人为本地生，其余10人则为非本地生。

师资方面，校方已全球招募创院院长，获不少学者表态有意加入，「不少人对一间创新的医学院有兴趣」，她透露已正在处理数十人的申请。首席副校长郭毅可补充，会确保团队拥有全球最顶尖的医学科学家，课程满足学生需要。

在医学院软硬件方面，叶玉如指位于科大清水湾校园的医学院综合大楼正进行地基工程，进度理想。资料图片
科大亦增设新医学院督导委员会，由叶玉如担任主席，其余成员包括医管局前行政总裁高拔升、香港大学医学院前院长梁宪孙、中文大学医学院前院长霍泰辉等，而霍泰辉亦出任临时行政办公室总监，在创院院长到任前，办公室将主理招募人才及课程发展等统筹工作。

医学院硬件方面，叶玉如指，科大校园内的医学院综合大楼，正进行地基工程，料2028年落成；科大与内地及海外医学院和医疗机构签订超过40项合作协议，共同合作培育人才。政府预留牛潭尾用地作为新医学院的教研医院，副校长（行政）谭嘉因坦言，该址仍在规划中，料首届医科生须在其他公营医院进行临床教学与实习，校方正与医管局商讨安排。

中美科技竞争影响不大

另外，人工智能（AI）列为重点及前沿研究领域之一，然而，近年中美在科技等领域竞争激烈，被问到会否影响科大的国际合作，副校长（研究及发展）郑光廷称大学受影响不大，指上月与美国晶片制造商Intel合作建立联合实验室，但承认在地缘政治下，各国对晶片等尖端科技的出口管制松弛不一，「有些路不好走就走其他的路，有些领域比较敏感，就走比较不敏感的路」。

叶玉如亦指，科大与美国的合作仍在继续，例如自己的生命科学领域仍有很多美国的合作伙伴，认为即使目前国际环境紧张，科研合作仍会继续进行。

记者欧文瀚 梁子健

