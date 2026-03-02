全港跨境教师料近百人 朱国强冀特殊处理

为便利照顾跨境学生，不少学校都会聘用居住深圳的跨境教师。身兼小学校长的教育工作者工会主席朱国强估计，全港跨境教师接近百人，主要集中北区、元朗及屯门等取录较多跨境生的中小学。他认为跨境教师的情况特殊，即使签约时声明在港居住，亦未必适用「居港要求」，建议当局考虑给予豁免。

有助照顾跨境生

北区是取录跨境生较多的地区之一，朱国强坦言，不少学校会聘请家住深圳的跨境教师，方便照顾跨境生，「跨境教师住在深圳，正是他们获小学聘用的卖点，因为可协助带领跨境生放学过关，总好过交给校车保母代劳，也较安排本地居住的教师特意北上来得方便」。他估计跨境教师人数近百人，大部分集中于北区、元朗与屯门等地的学校，「我的学校都曾经同时有3位跨境教师」。

对于教师执业证书制度订立「通常居于香港」要求，对跨境教师带来的影响，朱国强认为他们均为注册教师，如纯粹因居住地而申请遭拒，做法未必公平，而即使与校方签约时声明在港居住，实际上他们在内地定居，亦未必适用「居港要求」，「不是签约就等同住在香港」。他认为较合适做法是豁免跨境教师的居港要求，「对这批老师应有特殊处理，考虑到大湾区城市一体化发展，应该『睇阔啲』」。

记者 梁子健

