Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港跨境教师料近百人 朱国强冀特殊处理

教育新闻
更新时间：07:45 2026-03-02 HKT
发布时间：07:45 2026-03-02 HKT

为便利照顾跨境学生，不少学校都会聘用居住深圳的跨境教师。身兼小学校长的教育工作者工会主席朱国强估计，全港跨境教师接近百人，主要集中北区、元朗及屯门等取录较多跨境生的中小学。他认为跨境教师的情况特殊，即使签约时声明在港居住，亦未必适用「居港要求」，建议当局考虑给予豁免。

有助照顾跨境生

北区是取录跨境生较多的地区之一，朱国强坦言，不少学校会聘请家住深圳的跨境教师，方便照顾跨境生，「跨境教师住在深圳，正是他们获小学聘用的卖点，因为可协助带领跨境生放学过关，总好过交给校车保母代劳，也较安排本地居住的教师特意北上来得方便」。他估计跨境教师人数近百人，大部分集中于北区、元朗与屯门等地的学校，「我的学校都曾经同时有3位跨境教师」。

对于教师执业证书制度订立「通常居于香港」要求，对跨境教师带来的影响，朱国强认为他们均为注册教师，如纯粹因居住地而申请遭拒，做法未必公平，而即使与校方签约时声明在港居住，实际上他们在内地定居，亦未必适用「居港要求」，「不是签约就等同住在香港」。他认为较合适做法是豁免跨境教师的居港要求，「对这批老师应有特殊处理，考虑到大湾区城市一体化发展，应该『睇阔啲』」。

记者 梁子健

延伸阅读︰

跨境教师忧未符执业证书居港要求 教育局强调会考虑不同因素

教师执业证书︱蔡若莲首表态 「雪藏牌」教师培训满60小时即符要求

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱传伊朗前总统内贾德遇袭身亡 美中央司令部指美军3死5伤︱不断更新
即时国际
9小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
14小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
16小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
22小时前
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
12小时前
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
影视圈
9小时前
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
13小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
20小时前
TVB女主播自爆同居后即离职惹揣测？网民：我睇83台仲有咩意思 曾选港姐与郭嘉文系闺密
TVB女主播自爆同居后即离职惹揣测？网民：我睇83台仲有咩意思 曾选港姐与郭嘉文系闺密
影视圈
12小时前