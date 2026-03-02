教师执业证书︱跨境教师忧未符执业证书居港要求 教育局强调会考虑不同因素

教育局拟引入教师执业证书制度，要求申请者须「通常居于香港」。有居于深圳的跨境教师坦言，当局未考虑到他们的实际需要，亦与鼓励港人在大湾区生活的政策矛盾，促请放宽申请资格。教育局强调教师须符合「通常居于香港」等6项要求，但会考虑不同因素，包括不在港的原因、次数等；当局正咨询律政司意见，敲定修例条文内容。

虚报港住址恐违操守

入职两年的陈老师（化名）以往是一名跨境生，毕业后投身教育界，在北区一间中学任教中文科。他一直居住在深圳罗湖的自置物业，每天返校上班需时一句钟，「每日过关跨境返工，搭港铁两个站就到，虽然票价较本地线高，但每月支出仅约5000至6000元，反而在香港租楼，起码月租都要11000元，几乎贵一倍，对新入职教师负担甚大」。他坦言身边有许多朋友与同事均是跨境教师，不少人更有家庭考虑，「他们的父母年事已高，在内地养老，所以居于内地，更加便利照顾」。

拟议的教师执业证书，申请人「须通常居于香港」，当局参考入境处相关要求，即须合法、自愿与以定居为目的而在港居住，考虑因素包括是否在港有惯常居所、是否受雇于本港为基地的公司、主要家庭成员的所在地等。

教育局局长蔡若莲早前在立法会解释，倘教师在申请时已获本地学校聘用，或表示未来一年会在港居住，便符合居港要求，但陈老师直言，说法未能释除跨境教师疑虑，「始终我们实际住处在内地，而非香港」。他透露曾打算以父亲在港收租的物业报称住址，但做法犹如「报假地址」，恐会违反教师专业操守，「真的没办法的话，只有在港租楼，甚至转工罢了」。

陈老师认为，政府鼓励港人在大湾区生活，执业证书的居港条件与政策矛盾，而跨境教师在港纳税与消费，只是惯常居所并不在港，认为当局应放宽要求，让居于大湾区城市的跨境教师亦符合申请资格。

教局：咨询律政司订条文

陈老师续称，内地的生活体验，更有利于日常教学，「教导本地生认识国情，我有更多例子可以分享；而跨境生与我的生活圈相同，沟通时亦多一份信任」。

教育局回应指，在新机制下，教师须符合包括「通常居于香港」等6项要求，方可获发执业证书，强调就居港要求考虑多方面因素，包括不在香港的原因、期间及次数等。当局会继续咨询律政司意见，敲定修例条文内容，并持续聆听业界意见，仔细检视以订定具体的执行细节。至于受影响的跨境教师人数、虚报住址会否构成专业失当等，当局均未正面回应。

记者梁子健

