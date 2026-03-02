Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教师执业证书︱跨境教师忧未符执业证书居港要求 教育局强调会考虑不同因素

教育新闻
更新时间：07:30 2026-03-02 HKT
发布时间：07:30 2026-03-02 HKT

教育局拟引入教师执业证书制度，要求申请者须「通常居于香港」。有居于深圳的跨境教师坦言，当局未考虑到他们的实际需要，亦与鼓励港人在大湾区生活的政策矛盾，促请放宽申请资格。教育局强调教师须符合「通常居于香港」等6项要求，但会考虑不同因素，包括不在港的原因、次数等；当局正咨询律政司意见，敲定修例条文内容。

虚报港住址恐违操守

入职两年的陈老师（化名）以往是一名跨境生，毕业后投身教育界，在北区一间中学任教中文科。他一直居住在深圳罗湖的自置物业，每天返校上班需时一句钟，「每日过关跨境返工，搭港铁两个站就到，虽然票价较本地线高，但每月支出仅约5000至6000元，反而在香港租楼，起码月租都要11000元，几乎贵一倍，对新入职教师负担甚大」。他坦言身边有许多朋友与同事均是跨境教师，不少人更有家庭考虑，「他们的父母年事已高，在内地养老，所以居于内地，更加便利照顾」。

拟议的教师执业证书，申请人「须通常居于香港」，当局参考入境处相关要求，即须合法、自愿与以定居为目的而在港居住，考虑因素包括是否在港有惯常居所、是否受雇于本港为基地的公司、主要家庭成员的所在地等。

教育局局长蔡若莲早前在立法会解释，倘教师在申请时已获本地学校聘用，或表示未来一年会在港居住，便符合居港要求，但陈老师直言，说法未能释除跨境教师疑虑，「始终我们实际住处在内地，而非香港」。他透露曾打算以父亲在港收租的物业报称住址，但做法犹如「报假地址」，恐会违反教师专业操守，「真的没办法的话，只有在港租楼，甚至转工罢了」。

陈老师认为，政府鼓励港人在大湾区生活，执业证书的居港条件与政策矛盾，而跨境教师在港纳税与消费，只是惯常居所并不在港，认为当局应放宽要求，让居于大湾区城市的跨境教师亦符合申请资格。

教局：咨询律政司订条文

陈老师续称，内地的生活体验，更有利于日常教学，「教导本地生认识国情，我有更多例子可以分享；而跨境生与我的生活圈相同，沟通时亦多一份信任」。

教育局回应指，在新机制下，教师须符合包括「通常居于香港」等6项要求，方可获发执业证书，强调就居港要求考虑多方面因素，包括不在香港的原因、期间及次数等。当局会继续咨询律政司意见，敲定修例条文内容，并持续聆听业界意见，仔细检视以订定具体的执行细节。至于受影响的跨境教师人数、虚报住址会否构成专业失当等，当局均未正面回应。

记者梁子健

延伸阅读︰

教师执业证书︱蔡若莲首表态 「雪藏牌」教师培训满60小时即符要求

教师执业证书︱在职教师每3年续牌 蔡若莲：计划设1年过渡期 无证书都「可以容忍」

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
19分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
19小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
23小时前
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
1小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
17小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
影视圈
12小时前
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
15小时前
练马师苏伟贤（左）、骑师田泰安（中）以及「升泷驹」马主等26人滞留杜拜。香港赛马会
伊朗局势︱马会26人滞留杜拜 包括「升泷驹」马主、骑师田泰安及练马师苏伟贤等
社会
12小时前