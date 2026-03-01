Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱教育局︰3小学共40学生结束杜拜交流团 安全返港

教育新闻
更新时间：21:08 2026-03-01 HKT
发布时间：21:08 2026-03-01 HKT

美国与以色列日前空袭伊朗多个地点，触发伊朗向中东多国发动反击行动，区内局势不明朗。教育局回复本报查询时证实，来自3间小学合共40名学生和5名教师结束杜拜交流团后，已于昨晚（2月28日）平安抵港，另有一间中学原定本月下旬经杜拜转机前往其他地区进行交流活动，校方将商讨更改机票。

一中学原定本月杜拜转机往他地交流

一行超过40人的香港联校游学团，昨晚11时许从杜拜返抵本港。带领8名学生前往杜拜的沙田天主教圣华小学主任高家俊表示，有家长及同事不停向他们询问情况，但因在机上而未能回复，甫下机已报平安。他透露前日一行人曾到当地著名地标棕榈岛，昨日当地已传出爆炸声，「我们能安全回来真的很幸运。」

教育局表示接获3间小学报告，共40名学生和5名教师结束杜拜交流团，并均已于昨晚平安抵港，当局即时向有关学校了解，知悉学校已向家长及校董会交代情况，学校亦会与家长保持联系，留意相关学生的情绪并提供适切支援。另外，当局接获一间中学报告原计划于3月下旬经杜拜转机前往其他地区进行交流活动，亦知悉该学校将与旅行社商讨更改机票，不经杜拜转机。

教育局重申，一直提醒学校境外游学首要以安全为原则，必须确保游学活动中所有参加者的安全，并因应游学活动的性质、参加者的能力或条件及探访地区的客观环境等因素作出适当调整，同时与持份者保持沟通，妥善跟进交流团的安排。当局会继续与有关学校保持紧密联络，提供适切支援及协助。

本报记者

