安基司学校｜国际本地双轨制 高中体验剑桥大学基础课程

在英国拥有超过440年历史的圣比斯公学，跟安基司合作成立「香港圣比斯（安基司）公学」，英国圣比斯公学候任校长Mr Olly Wells形容双方合作是经验互补，成为「一加一大于二」的坚密伙伴。

Mr Wells表示，早就有意在香港设立分校，因为圣比斯的环球校园（Global Campus）已先后在内地落户。「香港圣比斯（安基司）公学的成立，让我们在安基司原有的创新高学习基础上，既衔接其小学及初中课程，亦融入英国课程经验，协助学生在不同领域尽展所长。」

香港学生的特色是非常重视学术成绩，对分数的追求极高，这亦是世界知名学府如剑桥大学，乐于取录香港学生的原因。

眼见全球大学竞争加剧，Mr Wells表示，学生由入读公学的第一天，就需要锁定目标大学及科目，利用高中阶段这3至4年好好装备，为此公学设立专科学院，如针对香港大学、香港中文大学、英国的大学等的医科、人工智能（AI）、数学、工程等专科，「学生在高中阶段亦将体验大学一年级的基础课程，从而提升进入世界名校的竞争力。」

剑桥教授及讲师授课

「香港圣比斯（安基司）公学」更邀请剑桥大学前副校长担任联席校董会主席，并安排剑桥的教授亲自授课，确保课程紧贴海外顶尖学府，也进一步将安基司的「港版剑桥」理念延伸至高中。

在课程方面，Mr Wells说会实现国际与本地双轨并行的升学路径，学生可选择应考IGCSE、GCE A-Levels或香港中学文凭试（HKDSE）。公学亦注重培养学生的韧力、人际技巧及文化素养，确保将来有能力在顶尖大学立足，亦会将英国寄宿学校的品德教育引入香港，培养学生成为才德兼备的尖子。

文：刘佩桦 摄影：Vincent Wong

