第16届中东国际发明展 中大机械人夺全场总冠军

本港科研成果再获肯定。中文大学早前在科威特举行的第16届中东国际发明展（IIFME）囊括10个大奖，其中4个参展项目均获评审团嘉许金奖，中大跨学科团队研发用于血管内治疗的磁性微/纳米机器人项目，更获得全场总冠军等3项大奖。

4参展项目共夺10个大奖

IIFME是中东地区规模最大的发明和创新专业展会，被誉为全球第二大国际展会，中大的4个获奖项目均来自医学院和工程学院，均由初创企业研发。

其中「用于血管内治疗的磁性微/纳米机器人」由机械及自动化工程学系教授张立、医学院院长兼外科学系信兴教育及慈善基金机械人外科教授赵伟仁的团队研发，可到达传统手术器械本来难以抵达的许多狭小、曲折且远端的部位，以治疗动脉瘤和缺血性中风等病症。项目取得全场总冠军，并获伊朗代表团特别奖及评审团嘉许金奖。

其余三项得奖项目，分别是「机械人系统的仿生人工肌肉：希望肌肉和打气关节」、「针对血癌的新一代CART细胞疗法」以及「安全、低成本、环境友善的硫基液流电池」。

中大副校长（研究）岑美霞形容，中大团队表现出色，充分展现科研人员重新定义科学与创新的可能性，「透过将大胆构想转化为具实际临床应用潜力的技术，展现了跨学科协作的力量，以及中大创新生态系统的优势。」她指中大将继续致力营造有利环境，让更多突破性成果得以诞生，为世界带来深远而实质的影响。

