理大列2026年十大目标 滕锦光：打入QS前50位

政府大力发展国际教育枢纽，近年在国际排名跃升的理工大学，校长滕锦光在传媒春茗提到目标打进Quacquarelli Symonds（QS）世界大学排名前50位，期望在教学、研究及社会服务等提升至世界一流水平。他指理大校园多年来面对空间不足的问题，与师生规模相若的内地大学，理大学生的人均占用面积相当有限，将争取北部都会区大学城用地，期望政府有顶层安排，将加强与当局沟通，「希望政府对我们有怜悯之心」。

争取北都用地 内地广设创新研究院

理大正大力发展知识转移，但面对科研空间不足的问题，理大已推动在内地设立共12个技术创新研究院，运用当地土地与经费，设立大型实验室，促进科研成果落地应用。教学方面，滕锦光透露会加强人工智能（AI）驱动教育改革，语言相关课程会以「翻转课堂」方式，学生须学习如何使用AI学习语言及交流技能，先自行利用AI或线上课堂了解教学内容，再返校与导师进行讨论及汇报。

林大辉：「招兵买马」聘两副校长

校董会主席林大辉指，理大正「招兵买马」增聘更多学者加盟，其中两个分别主理科研及知识转移的副校长职位，遴选程序已进入尾声，预计在上半年到任，两人分别专责提升科研水平与国际影响力，及聚焦科研成果产业化与社会应用，「到时可以讲是人强马壮」。理大亦将成立教育科技人才政策研究院，对接教育强国、科技强国与人才强国的国家发展策略，推动相关政策研究，向国家及本港提出一体化、专业化与前瞻性的建议。理大亦计划于南京、惠州、晋江三地增建爱国主义教育基地，并会加强与全球孔子学院的合作，强调理大是「爱国爱港」的高等院校。

林大辉续称，2027年将是理大创校70周年，今年将陆续筹备相关校庆活动，让社会大众了解理大近年发展。



延伸阅读

张亮获理大任命为副校长（行政及拓展） 规划筹款、公共事务等策略

科睿唯安：理大于2020至2024年「全球高被引论文」增55%