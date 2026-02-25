财政预算案2026︱推3幅土地及100亿贷款予北都大学城发展校舍 消息：大学城用地增至约100公顷

《财政预算案》继续推出措施，建设香港成为国际教育枢纽，包括短期内会推出三幅位于洪水桥／厦村新发展区的土地，供进驻北都大学城的资助大学和应用科学大学申请发展校舍，并预留一百亿元，以贷款方式支持校舍建设。消息指，当局经咨询后，把北都大学城用地面积由早前公布的90公顷，增加至约100公顷，当中牛潭尾用地由约46公顷，增至不多于52公顷，洪水桥用地则由原先5公顷增至约9公顷。

「城中学舍」收约25个申请

发展局早前推出启德、小沥源和东涌东的用地，发展专上教育学生宿舍，消息指用地将供资助大学和应科大发展，下月20日截止提交意向书，如反应良好最快年内推售土地。另外「城中学舍」计划截至本月初为止，政府共收到约25个申请，涉及约5100个宿位，包括23个改装项目和2个私人土地发展项目。由于各项目的改装情况不一样，政府会尊重发展商的情况，不会为供应宿位时间定下「死线」。

在「留学香港」方面，大学教育资助委员会已拨出4000万元供八间资助大学宣传「留学香港」品牌，消息指政府期望八大能运用相关拨款，协助推动「游学香港」品牌，期望各校从科技创新、商业创意、艺术文化等，举办更多高增值游学产品，加深海外学生认识本港，进而吸引更多人来港留学，教育局将借助海外经贸办、驻内地办事处等渠道协助院校宣传。

减八大与职训局经常拨款

大学方面的资源优化措施仍然持续，包括减少向教资会大学和职业训练局提供的经常拨款每年2%，并会在2026/27年度删减合共156个职位，包括辖下的教资会秘书处和在职家庭及学生资助事务处；八大「回水」予政府的程序，料于今年第一季完成，截至去年6月3日，八大财政储备共有1515亿元，「一般发展及储备基金」共约70亿元。针对政府计划回拨部分基金，消息指「自资专上教育基金」已预留9.1亿元供未来5年使用，「奖学金基金」则会预留10.1亿元，强调回拨款项不影响基金运作。

