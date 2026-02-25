财政预算案2026︱中小学津贴资源重整 消息：教育局已成立「优化学校津贴专责小组」

新一份《财政预算案》出炉，政府在2026/27年度的教育总开支达1119.75亿元，与去年相若，约占政府总开支13.3%。随着政府进行资源整合，中小学津贴亦面对资源重整，消息指教育局已成立「优化学校津贴专责小组」，向教育界咨询运用中小学津贴的情况，将以「简政放权、拆墙松绑、灵活运用、提升效率、善用公帑」的原则，制订优化措施，以配合学校发展需要和长远规划。

优化「扩大的营办开支整笔津贴」 合并部分单项津贴

据了解，措施包括优化「扩大的营办开支整笔津贴」、加入更多单项津贴并以整笔拨款的形式发放、合并部分性质及适用范畴类似的单项津贴、放宽津贴使用限制、精简财务汇报要求，以及延长各一笔过津贴的使用时限。消息指，有关调整是希望学校能按发展需要和缓急优次，更灵活地运用资源、并减省学校的行政工作，并提供空间于2026/27及2027/28年度调整公帑资助学校的一般资助。

参与「幼稚园教育计划」的非牟利幼稚园，据悉当局了解幼教界的需要后，将冻结幼稚园教育计划下「单位资助」有关其他营运开支的部分，不会进一步下调，并会整合「幼稚园活动津贴」和「幼稚园聘任代课教师支援津贴」，幼稚园可保留相关余款按原有用途运用，亦可运用「单位资助」及其他现有资源，按校本需要统筹相关开支。

