直资议会与港大签合作备忘录 吸引非本地生来港升学

教育新闻
更新时间：13:49 2026-02-25 HKT
发布时间：13:49 2026-02-25 HKT

香港直接资助学校议会与香港大学于早前正式签署合作备忘录，当中包括制定「直资学校校长推荐非本地生入学计划」「让直资学校有机会参与由香港大学主办的海外招生活动 」，以吸引更多非本地学生来港升学。

是次合作，议会与香港大学建立全新协作框架，为直资学校在取录非本地生方面提供一系列特别安排，包括： 

1. 制定「直资学校校长推荐非本地生入学计划」 
2. 为入读直资学校的非本地学生申请学生签证提供协助 
3. 为非本地生提供特别支援，协助他们顺利过渡至大学生活 
4. 让直资学校有机会参与由香港大学主办的海外招生活动 
5. 为毕业于直资学校并成功入读香港大学的非本地生，提供不同的学习及实习机会 

香港直接资助学校议会主席黄金莲修女表示，是次合作不仅可提升直资学校在海外的吸引力，更加为非本地学生开拓更多机会，她期望透过与港大的紧密伙伴关系，吸引更多有潜质的国际人才来港升学。

合作备忘录亦订明，双方将保持定期沟通，透过会议及交流，检视合作进展并探索新的合作机， 双方同意在合作过程中保持资讯保密，并以互信互惠为基础推动计划。

 

本报记者：

42校申请新学年「直资扩容」 全数获教局批准

直资学校扩容 │ 教育局︰截至上周五获40校回复 正处理申请

 


 

