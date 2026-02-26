涵盖校长推荐入学计划等5措施 直资议会伙港大助非本地生来港升学

42间直资学校日前获批准「直资扩容」，取录更多非本地生自费入读。直资学校议会日前与香港大学签署合作备忘录，合作推动招收海外学生，包括参考本地生做法，制订直资学校校长推荐入学计划、让直资学校参与港大主办的海外招生活动等。议会副主席陈狄安称，推荐计划暂未设定固定名额，以学术成就为主，获推荐的非本地生将获港大有条件取录。

直资议会主席黄金莲与港大收生及国际生交流事务总监严志坚，日前签署合作备忘录，涵盖五项为直资学校取录非本地生提供特别安排的措施，包括制订直资学校校长推荐非本地生入学计划。身兼英华书院校长的议会副主席陈狄安指，推荐计划暂不设固定名额，视乎大学的名额要求，非本地生可以凭校内预计成绩作为校长推荐的参考条件，至于哪些学系可供申请报读等细节，他表示仍待规划，获推荐的非本地生将获港大有条件取录，暂不设直接录取机制，但他期望日后再行商讨。

推荐计划暂不设固定名额

为吸引更多海外学生来港升学，直资学校在取录非本地生方面，亦承诺提供额外支援，针对年少的学生，为他们规划课后或周末活动，协助他们融入香港生活；学业方面则计划开设大学衔接课程，并为学生规划实习项目，提供升学就业支援。陈狄安认为，本地大学熟悉本港中学背景及质素，「来到香港的学生入读香港的大学，远比在海外来港直入大学更加容易」。

新一份《财政预算案》提出支持大学「留学香港」品牌，更鼓励院校在暑假期间举办游学活动。直资议会与港大的合作备忘录，亦涵盖让直资学校参与港大主办的海外招生活动。陈狄安称，双方将发挥协同效应，直资学校依托港大成熟的招生网络，在海外推广香港高等教育的同时，推介香港中小学及直资基础教育。

优先锁定东南亚国家

优先目标锁定东南亚国家

他透露，目前海外招生优先目标锁定东南亚国家，后续将逐步拓展至「一带一路」沿线国家，借助香港背靠祖国的优势，吸引更多海外学生来港就读，除了港大，他透露直资学校议会亦与教育大学签署合作备忘录，并与其他大学商讨合作。

其他合作措施包括为入读直资学校的非本地生申请学生签证提供协助、就过渡大学生活提供特别支援，以及为毕业于直资学校并成功入读港大的非本地生提供学习及实习机会。身兼圣保禄学校校长的议会主席黄金莲表示，合作可提升直资学校在海外的吸引力，为非本地生开拓更多机会，期望通过与港大的紧密伙伴关系，吸引更多有潜质的国际人才来港升学。

记者 佘丹薇

