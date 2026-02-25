Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「创科@大埔2026」展览周日揭幕 小学生发明AI分析座椅纠正坐姿

教育新闻
更新时间：07:30 2026-02-25 HKT
发布时间：07:30 2026-02-25 HKT

一年一度的「创科@大埔2026」展览下周日揭幕，展现学生的创科巧思。有小学生针对学童「坐唔直」发明人工智能（AI）分析座椅，改善学童坐姿及脊椎健康；有中学生则受同学上课「瞌眼瞓」启发，研发改善空气流通的「自动智慧鲜风系统」。教育局日前推出「『智』启学教」拨款计划，有教师认为学校在AI教育基建与初期使用尚算足够，但进一步发展需持续支援，期望政府持续投入。

「创科@大埔2026」将于下周日起，一连两天在科学园举行，有40间中小学及创科企业参与，部分学生的创科作品昨率先向传媒亮相。其中新界妇孺福利会梁省德学校小四与小五学生，研发名为「FutureFocus Chair 1.0」座椅，设有判断学童坐姿有否「坐唔直」左右倾侧的压力传感器，以及检测背部与椅背距离的超声波传感器，座椅亦搭配摄像头捕捉整体坐姿状态，并通过AI分析，生成正确坐姿的建议。

中学生研自动智慧鲜风系统

新界妇孺福利会梁省德学校小四与小五学生，研发名为「FutureFocus Chair 1.0」座椅。佘丹薇摄
新界妇孺福利会梁省德学校小四与小五学生，研发名为「FutureFocus Chair 1.0」座椅。佘丹薇摄

目前座椅已完成初步调试，团队期望日后咨询医疗专业人士，进一步优化设计。该校STEAM主任陈锦长称，核心配件成本500元以内，只要将搭载Micro:bit传感模组，贴于椅背即可使用，而程式均为网络免费资源，实现低成本研发与高实用性的结合。

中学方面，救恩书院研发的「自动智慧鲜风系统」，同样在生活周遭得到灵感，参与研发的中四生霍思蕾称，留意到不少同学上课时因二氧化碳浓度过高及空气不流通，出现头晕、打瞌睡的情况，影响学习效率，令他们灵机一触，把原先解决仓鼠居住环境通风问题的系统，应用到课室环境。

系统以Raspberry Pi 5单板电脑作为运算核心，连接氧气、二氧化碳及悬浮微粒感测器，实时监测空气质素，更可自动开关，使空气流通改善之余，亦避免不必要的能源浪费。团队亦开发网上介面，让用户远端查看即时数据及手动控制装置，未来有望推广至校内课室，甚至商场等大型公共空间。

教师冀政府持续投入资源

救恩书院研发的「自动智慧鲜风系统」，实时监测空气质素。佘丹薇摄
救恩书院研发的「自动智慧鲜风系统」，实时监测空气质素。佘丹薇摄

当局早前推出每校50万元「『智』启学教」拨款计划，支援中小学提升AI教学。该校资讯科技学习领域统筹主任刘劭锋称，打算利用拨款购置校本AI系统，让全校教职员同时使用AI工具。他坦言资助额对于校园AI教学基建与初期使用尚算合适，但技术迭代速度快，后续要持续更新技术及优化科技平台，期望政府持续投入，给予支援。

 

记者 佘丹薇

