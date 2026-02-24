亚太国际教育协会年会暨展览展开 历来规模最大

2026亚太国际教育协会（APAIE）年会暨展览，今早正式开幕。APAIE主席、新加坡管理大学副教务长（教育）Venky Shankararaman致开幕辞指，今次年会是历来规模最大的一次，有来自70个国家和地区的超过3000名国际高等教育界人士参与，形容亚太地区正展示与目前世界不一样的发展方向。

APAIE主席︰国际教育核心为建构关系及共同目标

教育局局长蔡若莲（中）、中大校长卢煜明（右四）等人在活动开始前合照。欧文瀚摄

开幕礼由醒狮表演揭开序幕。

Venky Shankararaman致辞时表示，相互倚赖、追求和谐及普世责任正是回应当下挑战的答案。

Robin Lee获邀上台分享制作《香港四径大步走》时的心路历程。

年会以「促进亚太区协作 共创全球教育新里程」（Asia-Pacific Partnerships for the Global Good）为主题，开幕礼由醒狮表演揭起序幕。Venky Shankararaman致辞时指，世界正在改变、有国家更著重私利、合作关系面临压力，但亚太地区正展示另一种前进的方向。他认为作为亚洲传统智慧的相互倚赖、追求和谐及普世责任，正是回应当下挑战的答案，「不是为了追求个别利益，更是为了人类整体利益作贡献」，强调国际教育的核心是建构关系与共同目标。

身兼大学校长会召集人的中文大学校长卢煜明，对年会相隔13年后再次在港举办表示感谢，强调中大一直推动国际教育，与APAIE的理念相似。他指本港作为以联系全球而闻名的城市，相信有助全球建立正面且持久的影响，相信与会者的参与将推动建立具建设性的伙伴关系。

主礼的教育局局长蔡若莲称，年会「促进亚太区协作 共创全球教育新里程」的主题，对面对目前挑战复杂多样的社会尤其重要，呼吁国际高等教育版块推动展开更多对话、建立互信及共同建构跨越界限的解决方案。她强调香港拥有环球联系网络、世界级基建与丰富文化体验，已准备好与世界各地的伙伴合作。

《四径》导演邀与会者感受山径美景

大会亦邀请纪录片《香港四径大步走》导演Robin Lee致辞，他表示成功不仅是抵达终点，更是自身在旅程期间的成长，不论成败亦能从经验中学习，而电影的成功有如让自己「抵达绿色邮筒」，相信与会者及学生们各有旅程要走。他又鼓励与会者在港期间抽空外出，感受香港山径美景与氛围。

本报记者

