科大生亲历爱犬离世 研宠物健康App 目标打造「宠物版医健通」

饲养宠物在本港相当普遍，但对于「主子」的健康照护，网上资讯却良莠不齐。有大学生经历爱犬离世之痛，萌生创业念头，以3年时间打造一站式的宠物健康资讯应用程式，整合兽医评价、宠物友善商户等实用资讯，至今下载量已突破1500次，团队正积极扩充内容，以打造「宠物版医健通」为目标。

创建平台冀助爱宠主人

朱雪盈创办的「PetWell」，收录约200间兽医诊所的评价。钟绰盈摄

自小关注动物权益，在科技大学就读工商管理学士（营运管理学）课程四年级的朱雪盈，创办名为「PetWell」宠物一站式资讯平台及应用程式，平台收录全港约200间兽医诊所的评价，更设线上咨询服务，让用户记录「主子」身体状况，由专业兽医提供宠物的健康建议。

提到平台源起，朱雪盈坦言与自身经历有关，她曾网购小狗，惟相处仅一周便不幸离世，一直未能查明死因，令她深感自责，也令她察觉本港宠物保护与饲养教育等不足，宠物病历透明度偏低，主人往往须付费才能查阅，甚至有诊所拒绝提供资料，致宠物遇上突发急症时，主诊兽医未能即时掌握病史，促使她决心创建平台，帮助一众爱宠主人与「主子」。

然而，创业路上挑战重重。朱雪盈曾向百多间兽医诊所发送邮件寻求合作，仅有一位大学教授回复，令她一度萌生放弃念头。她坦言没有应用程式开发经验，加上初期人工智能技术未普及，自己亦要兼顾学业与创业，唯有「少睡一点、少玩一点」。



平台除了兽医以外，还提供宠物友善餐厅、宠物活动与美容等实用资讯，让宠物主人更轻松照顾「主子」，下载量持续理想，而平台亦先后获得科大「造梦者计划」、「跃创大湾区青年创业资助计划」等资助。

毕业后全职投入平台运营

青协单位主任王崇旖指，「旧生事务办公室」至今已联系超过1400名青年。钟绰盈摄

即将毕业的朱雪盈称，将全职投入平台运营，首要目标是实现收支平衡，「如果真的做不下去，我也给自己定了时间表，到时候就做兼职，再继续做这个平台，因为我自己还是比较相信，只要专注做好一件事，就一定能成功」。她续称，团队拟推出上门宠物美容服务，减低牠们因为到店时接触其他带病宠物而交叉感染的风险。



香港青年协会属下的「旧生事务办公室」，亦有协助「PetWell」平台，联系法律界背景的旧生提供支援，而朱雪盈亦主动为中学生提供暑期实习岗位，希望以自身经历回馈社会。青协单位主任王崇旖指，办公室至今已联系逾1400名青年，协助他们拓展人际网络、促进个人成长及专业发展。

记者 钟绰盈