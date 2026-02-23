亚太国际教育协会年会暨展览揭幕 蔡若莲盼外地生来港 亲历亚洲变化

一连五日的「2026亚太国际教育协会（APAIE）年会暨展览」今日起于香港会展举行，傍晚在香港故宫文化博物馆举行招待会，并为「留学香港周」举行启动礼。教育局局长蔡若莲致辞指，外地学生选择来港就学，将能亲身感受到亚洲的急速变化，为领导和塑造未来作好准备。

卢煜明：冀嘉宾对港留下深刻印象

「2026 APAIE 年会暨展览」举行招待会，欢迎一众来港嘉宾，吸引近300人出席，包括本港各所大学校长及管理层。蔡若莲在会上致辞，对本港再次举办APAIE年会表示荣幸，相信年会能提供平台就国际教育的未来展开具建设性的对话，同时让参与嘉宾感受农历新年的香港。她指本港的学术环境一直维持国际化及多样性，将于「留学香港周」与来自各地的伙伴建立更紧密关系、分享成功经验。

身兼大学校长会召集人的中文大学校长卢煜明形容，2026 APAIE年会暨展览是本港高等教育界的盛事，八大院校期待未来数日与来自全球的与会校长、机构领袖及院校代表等积极交流，又期望访港嘉宾能抽空探索香的美食和景点，对香港作为融会中西文化的国际大都会及领先教育枢纽，留下深刻印象。大会安排学生进行音乐表演之余，也带领嘉宾参观古埃及文明大展。

今届APAIE年会暨展览相隔13年后重返本港，由中大主办，并由其余7所教资会资助大学协办，以「促进亚太区协作 共创全球教育新里程」（Asia-Pacific Partnerships for the Global Good）为主题，预计吸引逾70个国家和地区的业内人士及全球专家参与，规模将为历来最大，共同探讨高等教育的重要议题及新趋势。

延伸阅读：

中大再度主办APAIE年会 卢煜明：展示香港高教优势的好机会

中大医学院推医科毕业生博士课程 允基础专科训练期起兼读