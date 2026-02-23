浸大生千架无人机投射病童梦想画作 实践「以科技传递温暖」

无人机表演虽昙花一现，却盛载着梦想与温度。浸会大学工商管理学院与本地无人机企业合作，由学生把麦当劳叔叔之家病童的画作，呈现于维港上空，让更多人看见病童的内心世界之余，参与学生亦从沟通与创作过程，对实践爱心与知识有深刻体会。有海外生更打算把「以科技传递温暖」模式带到原居地，惠及更多儿童。

约50名学生参与浸大商学院的「服务学习及社会参与」课程，学生多次前往麦当劳叔叔之家，与病童近距离交流，耐心聆听他们的心愿，作为无人机表演的主题。副院长（本科生课程）文国梁透露，师生早于一年前探访麦当劳叔叔之家，发现长期患病的儿童难以外出，家人亦承受身心压力，团队萌生为孩子们带来启发与温暖的念头，遂与校友创办的无人机企业合作，将病童的画作与心愿通过1000架无人机，投射到夜空之上，让更多人看见孩子们的内心世界，「小朋友的作品被人看见时是最开心的」。

课程不仅为学生提供无人机技术指导，事先参与去年底的全运会无人机表演，累积实战经验，更安排艺术治疗专家，教导与病童有效沟通的技巧。本身是无人机企业创办人，浸大管理、市场及资讯系统学系兼职讲师林汉源称，学生会通过绘画，引导病童打开心扉，「很多说话小朋友不敢讲、不会讲，但画画的时候，就会将内心的说话表达出来」。

参与课程的文理及科技学士三年级学生沈琳惠称，与病童家人交流后，始发现「整件事不是自己想像般简单」。修读课程的海外生之一，来自墨西哥的Alonso Meza Rodrigo笑言，沟通未因语言不同而出现障碍，「一个眼神、一个动作、一起画画的时光，就足以建立真诚关系」。

名为「艺航天下．童梦星愿」的无人机慈善表演，上月在红磡海滨长廊圆满演出，展现由病童画作转化的童真图案，有狮子、机械人、企鹅、飞龙等。文国梁指，有3岁病童一直渴望参观广州长隆动物园，却因患病无法如愿，便画下了长颈鹿寄托心愿。Meza当晚偕在港生活的姊姊欣赏表演，形容今次在港经历相当珍贵，希望延续「以科技传递温暖」的模式，连同学到的沟通技巧，运用到墨西哥的儿童公益事业上。

