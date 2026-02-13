Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

42校申请新学年「直资扩容」 全数获教局批准

教育新闻
更新时间：17:25 2026-02-13 HKT
发布时间：17:25 2026-02-13 HKT

《施政报告》提出以试点形式，容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，增加录取持学生签证的非本地学生。教育局今日指，共收到42份直资学校的申请，经审慎评估后他们均符合要求，所有申请已获批准。强调计划以试点形式释放潜力，让有条件的直资学校循序渐进、实事求是地因应实际情况，扩大容量招收持学生签证的非本地学童自费入读。

现时直资中学及小学每班学生最多分别为41人及33人，而参与「直资扩充」的直资学校可申请于2026/27学年上调班级数目及每班学生人数，通过学生自资入读模式，加大录取非本地学生，直资中学及小学每班最多可达45人及37人，就读非本地课程的非本地生占比可上调至最高49%。

