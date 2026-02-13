Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

学生用AI须主动申报 学者︰犹如「虚拟同学」

更新时间：07:40 2026-02-13
发布时间：07:40 2026-02-13

学生在课业上使用AI情况普遍，衍生学术诚信的问题。身兼人工智能媒体研究中心顾问、浸大互动媒体系专业应用副教授陈廸凡强调，大学希望学生掌握最新的科技发展，但学生须主动申报有使用AI，形容AI如同在分组多了一名「虚拟同学」，不能抹煞其研究贡献。

对于学术上使用AI，陈廸凡指，学生需要启动（Initiation）程序，从一开始如何向AI发问、问了甚么都相当重要，「如果问一些垃圾问题或不知道自己问甚么，可能会产生懒惰或随便的答案」。学生亦有责任做好守门人的工作，判断AI产生的内容是否值得采用、是否合乎道德。他指AI在短期内没有能力「自行启动」，但强调只有人类存在「天使和魔鬼」，譬如最近引起热潮的开源「龙虾AI」Clawdbot存在数以百计的漏洞，令首波用户蒙受不同损失，正是「未见AI其害，先见人的魔鬼」，反映人类把关的重要性。

对于会否出现学生滥用AI的情况，钟布坦言，校方确实会担心存在更多内容抄袭，但同时新技术亦更容易发现抄袭情况。他以电脑最初出现拼字检查功能为例，不少老师担心学生会失去拼字能力，但事实证明，能否表达到新想法或知识，远较拼写内容正确与否重要。

