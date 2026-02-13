浸大成立AI媒体中心冀培养辨识能力 总监：人类愿学新事物 不会被淘汰

人工智能（AI）技术近年急速发展，对全球带来各种冲击，甚至出现被AI取代的集体焦虑。浸会大学传理学院人工智能媒体研究中心（AIM）上月开幕，院长暨AIM总监钟布接受本报专访指，AI虽会淘汰某一些人，但认为与年龄、职业等无关，重点是人类愿意继续学习新事物与否。他明言「AI有时也会骗人」，正就防骗进行研究，期望公众拥有辨识AI内容的能力。

研究确保AI「善待人类」

钟布在专访提到设立AIM的源起，正是外间对AI怎样改变人类传播与行为改变，尤其从传播学、社会科学等角度，对AI影响个人及社会的研究较少。他举例指，AI已成为生活的一部分，而演算法等技术兴起后，AI有如人类的眼睛一样，「帮助人类重新建构世界」，故AIM的研究方向是确保AI「善待人类」，让AI帮助人类处理讯息，而非人类被AI牵着走，「例如小红书呈现的世界，（读者）应要知道AI在背后有其作用，而非真实社会的大家都会喜欢这些内容。」



他坦言，特别担心年轻一代未能意识到AI带来的行为改变、人际关系重新构建，甚或不觉得世界转变。对于AI未来的发展势头，他承认AI确实会淘汰一些人，但原因并非年纪或职业，「人一旦失去了学习能力，不管你多少岁、做甚么工作，都会被社会淘汰。」他认为迎接AI时代，在学习新技术上不能落后，「有没有紧贴技术发展的学生，可能只要两年，两人之间的差别已经很大，落后于人的可能会永远落后，因为人家都会在进步。」

另一方面，他强调要能辨识AI内容、增强自身处理资讯的能力，「AI有时会骗我们，有如其他机器有时会失灵一样。」他强调AI发展仍是利多于弊，但危害可能在某些层面特别大，例如金融诈骗等犯罪行为，「每项技术发展时都会产生一些负面影响，但更应看到它们对社会有益的一面。」

共设9个研究实验室

AIM共设有9个研究实验室，聚焦研究AI与社会不同关键议题交叠的范畴，成员来自媒体研究、社会学和心理学等不同领域。其中「AI与媒体心理学实验室」计划就防止金融骗案进行研究，针对骗徒利用AI制作及发放大量诈骗讯息，而目前香港较易「中招」的阶层包括20至29岁青年及60岁或以上长者的群组，中心冀从各地收集数据后，分析容易或不易受骗阶层的特点、思考过程等分别，借以培养公众的「辨识AI能力」，令市民第一眼看到讯息便起疑，「声音听起来像是朋友向你借钱，但可能不是你的朋友借钱。」

记者 欧文瀚

