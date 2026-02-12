Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

岭大办新春嘉年华融传统非遗与AI 喜迎马年

更新时间：16:39 2026-02-12 HKT
农历新年将至，岭南大学（岭大）学生事务处与环球教育处昨日合办「迎春之约 × 非遗雅集」新春嘉年华，喜迎马年。活动除由来自世界各地的学生表演及主持互动文化摊位，展示多项非物质文化遗产项目，更融合创新科技，特设专区展示人工智能（AI）创意成果，吸引逾500师生参与。

岭大校长寄语新岁如骏马奔腾

嘉年华将传统与创新融合，邀请来自中国内地、土耳其、俄罗斯、巴基斯坦和美国的学生负责表演与互动文化摊位，更特别展示非遗项目，包括本地大师亲手扎作高两米的传统花灯、制作潮式月饼、品味中国工夫茶，以及即泡港式奶茶等。同场亦设专区，展示岭大学生的人工智能创意成果。

岭大副校长（研究及创新）及唐天燊机器学习讲座教授姚新致辞时表示，活动让同学们了解中国传统新年食品与文化，促进多元交流。他祝愿学生「在新一年迎来崭新开始，满载正能量，加深对中华文化的认识，尽情感受浓厚的节庆气氛」。

岭大校长及韦基球数据科学讲座教授秦泗钊亦向师生送上马年祝愿，寄语「在新的一年里，如骏马奔腾，奋勇向前，共创佳绩。」他展望岭大将继续以「赋能未来」为发展方向，深化博雅教育与前沿科学的融合，为同学提供更完善的学习支援与多元发展机会，落实「作育英才，服务社会」的核心使命。

本报记者

