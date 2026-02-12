教师执业证书︱蔡若莲首表态 「雪藏牌」教师 培训满60小时即符要求

政府拟设教师执业证书制度，近日引起关注。教育局长蔡若莲今日出席传媒春茗活动时重申，当局已考虑不同地区和行业的情况，相信3年150小时的进修时数已具相当弹性，即使是阅读亦能计算在内。对于「雪藏牌」或复教的老师，她称当局会与大学合作举办相关课程，并首度透露，「雪藏牌」教师只要修满60小时即属符合要求。

重申在职老师3年进修150小时已具弹性

蔡若莲在春茗称，设立证书制度是希望老师能与时并进，「不可能让老师继续以20年前的方法教学」，而当局已考虑过不同因素才提出3年期，因有专业是需要每年续牌。她承认老师们或感到150小时的指标难以计算，正研究设立电子平台供教师登记，惟重申3年进修150小时已为教师本人或学科发展提供了相当弹性，「可能核心进修内容已足够满足要求」，其他如交流考察、观课甚至配合学校推广进行的阅读等亦计算。

对于离开教学一定年期的「雪藏牌」教师、从海外回流后有意重执教鞭等人士，蔡若莲首次指，相关「脱产」教师须符合60小时的培训要求，当局将与不同大学提供相关课程，包括新法例、人工智能教学、国情知识等，确保他们掌握最新的教育发展，完成后即符合相关要求。她期望相关法例在今个立法年度结束前通过，并于2027/28年度起实施，在一年「过渡期」容许未持有证书的教师继续执业，2028/29学年全面落实。

《财政预算案》将于本月底发表，虽然财政司司长陈茂波透露本港财政状况有改善，但蔡若莲明言未来两年仍会继续「财政优化」，认为目前本港老龄人口增加、学龄人口减少，政府在调配资源时需要适当考虑。对于容许直资学校申请「扩容」录取非本地生的做法，会否扩展至官津学校，她期望官津学校能先服务好本地儿童，强调公帑资助旨为学生提供优质教育，而非协助学校「继续生存」。

