调查︰社会支援不足 导致青年希望感偏低

新一份《财政预算案》月底发表，有团体就本港青少年社会向上流动发展进行调查，发现社会支援不足，是导致青年希望感偏低的核心因素，促请政府推出针对性政策，协助年轻人重拾社会流动的信心。

倡设基金助拓上流空间

关注学童发展权利联席在去年7至9月访问168名12至24岁青年，探讨「资本」、「不平等」及「制度障碍」如何影响年轻人的社会流动机会。结果发现，青年在社会流动印象、经济资本、文化资本、社会资本、象征资本、个人能动性及希望感等各范畴，平均分均仅达及格线，当中「社会资本」得分最低，仅5.06分，反映受访青年普遍感到自身社会网络薄弱、缺乏人脉连结，进而影响就业机会与向上流动空间。

调查亦发现，62.5%受访青年认为在通过教育实现向上流动的过程中「缺乏学术支援」，61.9%人饱受心理健康压力困扰，各有逾6成人受「家庭收入」限制及「缺乏发展动力」。

联席称，年轻一代并非全然「躺平」，但政府相关支援明显不足，未能重建青年自信，建议政府专门设立支援青少年的基金，资助非牟利机构推行「桥接型社会资本」先导计划，涵盖职涯规划指导、行业导师配对、社会制度融入支援及跨界别实习实践机会，协助他们拓展上流空间；并建议将学习支援及心理健康列为常规服务，建立校本心理健康资源与社区青年工作者的协作机制等。

记者 钟绰盈

