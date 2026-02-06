AI教育应用展 电子学习配套计划22项目全亮相 施俊辉︰冀科技成教师教学得力助手

为推进数字教育，教育局、香港教育城及香港生产力促进局昨日起一连两日合办有关人工智能（AI）教育的研讨会及展览，首次全数展示优质教育基金资助的电子学习配套计划共22项项目，助学界掌握AI的知识与技能。教育局副局长施俊辉表示，冀让科技成为教师教学的得力助手，同时通过学界与科企界的互动交流与协作，培育具创意的新型人才。

「Lambda Math」项目近40间中学查询

「人工智能教育研讨会系列暨应用展：eLAFP计划成果与教育科技解决方案」昨日揭幕，教育局副局长施俊辉于开幕礼致辞时表示，教育局今年将发表《中小学数字教育发展蓝图》，并订定相关执行措施，标志着本港中小学教育正式迈入AI赋能学习的新阶段。他指是次活动为学校的数字教育发展提供更多选择及创新点子，助教师更好地了解及应用AI技术，「让科技成为教师教学的得力小助手」，并通过学界与科企界的互动交流与协作，在中小学的教学引入资讯及创新科技，培育具创意的新型人才。

活动现场展出超过60项创新教育科技方案，涵盖电子学习配套计划下全部22个项目。其中，计划第二批项目成果「Lambda Math」针对高中数学学习，让学生在平台作答数学题目，教师则可透过平台AI分析功能掌握学生学习表现。平台开发者、香港中文大学数学系讲师陈启良表示，平台目前涵盖4500个题型，方便教师编写功课、测验，订阅申请将持续至3月，目前已有近40间中学查询。

生产力学院︰学校查询增近50%

此外，教育局早前推出「『智』启学教」拨款计划，推动AI赋能教育，成功申请的学校可获一笔过50万元拨款。生产力学院亦配合计划，推出涵盖数学、英语、跨学科实境学习及AI素养培训方案。该学院新世代企业及技能发展主管李慧妍接受本报访问时透露，计划公布后，学院接获的学校查询较以往增加近50%，目前上述方案已准备就绪，可随时为学校提供服务。同时，学院亦与香港直资学校议会签署合作备忘录，冀藉业界组织的号召力拓展合作渠道，共同推进AI教育发展。

李慧妍强调，因观察到本港学校的AI应用水平参差，学院早于去年第四季已著手筹备相关教育方案，适逢教育局去年12月底公布拨款计划，学院随即优化既有资源、推出对接50万拨款上限的配套方案。她建议，学校运用拨款选购AI学习工具时，应优先挑选成熟稳定的优质方案及经验丰富的供应机构。

记者 钟绰盈

