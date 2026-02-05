Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局：153校订阅电子学习配套计划首批成果

教育新闻
更新时间：11:58 2026-02-05 HKT
发布时间：11:58 2026-02-05 HKT

教育局近年大力推动数字教育，教育局首席助理秘书长谢婉贞今日（5日）发表「局中人语」文章，指出由优质教育基金拨款5亿元推行的电子学习配套计划，第一批3个项目成果推出后，学校反应正面，共有153间中小学订阅。

今起一连两日举办研讨会及展览

电子学习配套计划合共资助22个项目，首两批项目成果已先后发布，供全港中小学和特殊学校订阅。谢婉贞表示，共153间中小学订阅第一批项目成果，部分学校订阅超过一个项目。已经发布或尚在发展的项目，大部分会提供样本，供学校免费试用。若将申请免费试用的数字计算在内，成功订阅和参与免费试用的学校超过240间。

谢婉贞亦指，为让学界更了解创新科技趋势，掌握人工智能的知识与技能以提升学与教效能，教育局、香港教育城及生产力局由今日起一连两天合办研讨会及应用展览，当中包括向学界代表介绍电子学习配套计划计划成果与教育科技解决方案。

本报记者

