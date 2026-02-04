Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

数字教育｜教育局：逾790学校申请「『智』启学教」拨款计划

教育新闻
更新时间：18:19 2026-02-04 HKT
发布时间：18:19 2026-02-04 HKT

教育局早前推出「『智』启学教」拨款计划，成功申请的学校将获发一笔过50万元拨款，用于推动校本的人工智能（AI）赋能教育项目；教育局今日（4日）公布，截至本月初，已收到超过790间学校提交申请计划，占公帑资助学校总数逾8成，形容「反应非常踊跃」。

并无要求参与学校须发展LLM

教育局今日发表「政策正面睇」文章，文中提及，截至2026年2月初，计划已收到超过790间学校提交申请。局方会尽快发放拨款予成功申请的学校，以便学校于本学年立即开展相关工作；亦会透过焦点小组、学校使用拨款中期及总结报告等，持续评估计划的推行成效，并分享良好规划及推行AI教育的实践经验。

对于坊间流传参与计划的学校必须发展校本大型语言模型（LLM），教育局回应指事实并非如此，「相关指引列出『校本人工智能应用方案』仅为可选项目之一」，学校可按校本情况选择购置或订阅市场上已发展成熟、合用的AI软硬件、平台及教学资源，包括电子学习配套计划、其他机构或计划所发展的AI电子学习平台或工具。

至于学界关注教师的培训需要，教育局重申，局方已系统地为在职教师开办一系列人工智能培训，包括由数字教育卓越中心提供的到校支援，涵盖「AI素养」、「AI+学科」和「AI领导」的培训和专业交流，以加强校长和教师对AI发展的认识及应用。

本报记者

