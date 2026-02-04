Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教大与阿曼教育部加强合作 港大资助阿曼学生入读

教育新闻
更新时间：00:01 2026-02-04 HKT
本港两间大学昨日分别公布，加强与阿曼在教育范畴的交流及合作。香港教育大学校长李子建于本月率代表团访问阿曼，与阿曼政府教育部门、高校展开高层对话，扩大教大在中东地区的教育影响力与合作网络。李子建与当地教育部官员举行会谈，双方聚焦人工智能在教育中的应用及职业教育等主题，并同意加强相关合作。

港大为学生提供课程及生活费资助

合作备忘录由阿曼Takatuf行政总裁Mr Ibrahim Al Harthi与港大收生及国际生交流事务总监严志坚（左）共同签署。港大提供
另一方面，香港大学与阿曼Takatuf辖下的Oman Scholars Programme于1月21日在阿曼马斯喀特正式签署合作备忘录，建立为期5年的合作框架，为有意在港大接受本科教育的阿曼学生提供支援，包括为合资格学生提供课程及生活费资助。

本报记者

