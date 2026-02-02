Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

景岭书院疑发生学生银包失窃事件 校方：高度关注 寻获6个银包

教育新闻
更新时间：23:12 2026-02-02 HKT
发布时间：23:12 2026-02-02 HKT

位于将军澳的景岭书院近日传出有多名学生的银包怀疑失窃，景岭书院昨日向家长发通告指，校方在学生洗手间寻获6个银包，高度关注事件，现阶段警方已接手并进行调查。

校方：盗窃属严重过犯 

校方向家长发通告指，在学生洗手间寻获6个银包。学校通告截图
校方向家长发通告指，在学生洗手间寻获6个银包。学校通告截图

景岭书院在通告中表示，校方上星期四（1月29日）在学生洗手间寻获6个银包，校方高度关注事件，并已即时著手处理，包括接触物主、相关家长、教育局分区主任并就事件联络警方，现阶段警方已接手并进行调查。

校方指出，学校一向重视品德教育，着力教导同学知礼守规，「盗窃乃属严重过犯并触犯香港盗窃罪条例，校方定必严肃处理以保护校内学生。在警方调查的同时，为免再有学生受害，家校宜共同协力提升学生安全意识，管好个人财物。其中校内有多项设施帮助同学保管财物，维护校园安全。」

本报记者

延伸阅读：

梁𨱇琚书院进行油漆工程 学生指未张贴警告 最少5人报称不适

网传理大教授疑似收受学生礼物 包括茅台及冬虫夏草 理大：按既定程序处理

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
10小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
2026-02-01 22:30 HKT
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
6小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
5小时前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
8小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
17小时前
大围站马尾女发难「以一敌四」 箍颈起飞脚咬住职员唔放 港铁透露事情始末｜Juicy叮
00:35
大围站马尾女发难「以一敌四」 箍颈起飞脚咬住职员唔放 港铁透露事情始末｜Juicy叮
时事热话
7小时前
冷空气杀到，广东最低气温仅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃
即时中国
2026-02-01 15:25 HKT
41岁前港姐为移民耗尽家财？爆要变卖珍藏极不舍 上台卖性感豪购5万包包慰心灵
41岁前港姐为移民耗尽家财？爆要变卖珍藏极不舍 上台卖性感豪购5万包包慰心灵
影视圈
8小时前