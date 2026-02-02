景岭书院疑发生学生银包失窃事件 校方：高度关注 寻获6个银包

位于将军澳的景岭书院近日传出有多名学生的银包怀疑失窃，景岭书院昨日向家长发通告指，校方在学生洗手间寻获6个银包，高度关注事件，现阶段警方已接手并进行调查。

校方：盗窃属严重过犯

校方向家长发通告指，在学生洗手间寻获6个银包。学校通告截图

景岭书院在通告中表示，校方上星期四（1月29日）在学生洗手间寻获6个银包，校方高度关注事件，并已即时著手处理，包括接触物主、相关家长、教育局分区主任并就事件联络警方，现阶段警方已接手并进行调查。

校方指出，学校一向重视品德教育，着力教导同学知礼守规，「盗窃乃属严重过犯并触犯香港盗窃罪条例，校方定必严肃处理以保护校内学生。在警方调查的同时，为免再有学生受害，家校宜共同协力提升学生安全意识，管好个人财物。其中校内有多项设施帮助同学保管财物，维护校园安全。」

