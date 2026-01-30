完善教师注册机制 │ 教育局提交立法会文件 建议执业证书有效期不超过3个学年

立法会教育事务委员会将于下周五讨论修订《教育条例》以完善教师注册机制、加入执业证书的议题，《星岛》早前报道，消息人士指出，执业证书的年期拟定为3年；立法会今日傍晚上载讨论文件，相关拟订方案提出，每次申请执业证书的有效期不超于3个学年，此要求将适用于所有公帑资助学校、私立学校、国际学校及幼稚园的教师及校长。

要求申请人须遵守《香港国安法》

根据教育局向立法会提交的文件，申请执业证书的人士须符合六大要求，包括持有有效的检定教员证明书或准用教员许可证；已获学校聘请为该校教师；申报于过去3年有否曾被裁定干犯刑事罪行；声明是否维护教师的专业，遵守法律及相关规则，包括《宪法》、《基本法》和《香港国安法》；符合指定持续专业发展的要求；以及通常居于香港。

短期代课教师可获豁免执业证书要求

现时教育局要求在职教师须于每3年150小时的专业进修之中，划出30小时参与有关「教师专业角色、价值观及操守」及「本地、国家及国际教育议题」两大范畴的核心培训，每范畴须最少占6小时。教育局在文件中指出，局方会参考此安排，建议在职教师须符合每3年达150小时持续专业发展的目标作为申请执业证书的条件。为切合学校实际运作需要，教育局建议短期代课教师，如在12个月内受聘不超过30个上学日，可获豁免执业证书要求。对于刚毕业立即加入教师行列的人士，教育局会视其为已符合持续专业发展要求；而长期的日薪代课教师及重投教学行业的人士，教育局会探讨相关培训课程，以便他们符合相关要求。

去年共37人被「钉牌」 人数较前年减近半

此外，教育局于文件中列出过去3年教师违反专业操守的相关数字，在2025年，共有37人被取消教师注册、即「钉牌」，较2024年的71人，减少约48%，亦较2023年的47人为少。至于去年收到谴责信、书面警告、书面劝喻、口头提示或纪录在案的人数，分别为18人、70人、17人及5人，均较2024年有所减少。

