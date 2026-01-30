因应内地春节假期 港大2月9日至27日推新一轮游客分流措施

香港大学今日（30日）宣布，因应内地春节假期期间到访港大校园的旅客人数预计有所增加，港大将于2月9日至27日实行新一轮游客分流措施特别安排。

2月1日至12日参观登记名额已满

校方表示，特别安排实施期间，游客在星期一至星期五上午8时至下午8时30分期间到访港大，须提前透过港大网上登记平台预约，并须视乎每节人数的配额情况而定；而星期六、星期日及公众假期到访港大校园的游客，则毋须提前预约。

截至今日下午4时30分，就本报于网上登记平台所见，除了游客可自由进出校园的日子外，2月1日至12日的参观登记名额已满。

本报记者

