教育城「十本好读」颁奖礼 表扬本地原创作品

香港教育城昨日举行第22届「十本好读」颁奖典礼，表扬本地原创书籍作品，并嘉许本地具创作才华的作家，与学界携手推动「爱阅读．乐分享」的文化，活动由教育局局长蔡若莲及香港教育城董事会主席李汉祥担任主礼嘉宾。

蔡若莲鼓励学生勤阅读

本届「十本好读」以「云端悠游书海」为主题，蔡若莲致辞时指出，是次入围的书籍，有富于情节张力的推理侦探类读物；结合天文、科学与历史的知识类百科；介绍香港风物志类的趣味小品，更有关注心灵与价值观的生命教育类书籍，不但能够满足青少年的兴趣，更照顾成长与学习需要。她表示，「我鼓励在座各位同学多阅读、勤阅读，感受『海纳百川，有容乃大』的阅读力量，享受阅读的乐趣。」

