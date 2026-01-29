Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局翻新前基正小学校舍 料今年夏季完成 供大埔浸小迁入

教育新闻
更新时间：07:30 2026-01-29 HKT
发布时间：07:30 2026-01-29 HKT

大埔宏福苑火灾发生逾两个月，有立法会议员关注政府如何支援受火灾影响的学生及教职员，包括大埔浸信会公立学校的师生。教育局局长蔡若莲昨日回复议员质询时表示，教育局正翻新前中华基督教会基正小学的校舍，供大埔浸信会公立学校于2026/27学年起作校舍用途，预计工程在2026年夏季完成。

以新校舍标准交付

火灾发生后，大埔浸信会公立学校的部分师生曾于香港教育大学借出的场地上课。资料图片
火灾发生后，大埔浸信会公立学校的部分师生曾于香港教育大学借出的场地上课。资料图片

蔡若莲回复立法会议员黄锦良的书面质询时表示，根据学校提供的资料，共有370多名中小学和幼稚园学生居于宏福苑，另有80多名专上院校学生及50多名教职员受火灾影响。而因应大埔浸信会公立学校的校舍受火灾影响需要封闭，经局方协调后，该校自去年12月15日起，按年级分别在大埔官立小学和新界妇孺福利会基督教铭恩小学的校舍恢复面授课堂，作为过渡措施至本学年完结。

教育局早前公布，将前中华基督教会基正小学的校舍，分配予大埔浸信会公立学校自2026/27学年起作校舍用途，让该校所有班级均可在同一校舍恢复日常教学活动。蔡若莲表示，局方正致力推进校舍的翻新工程，以新校舍标准交付，预计可在今年夏季完成。

此外，教育局于去年11月至12月期间共举办12场全港性的网上特别事故心理支援讲座，协助学校人员及家长了解学生在创伤事件后常见的身心反应及情绪需要，并学习应对策略和支援方法。

本报记者

延伸阅读︰

宏福苑五级火丨大埔浸信会公立学校获分配前基正小学校舍 蔡若莲：教育局正提速翻新校舍

宏福苑五级火丨大埔浸信会公立学校师生将于2026/27学年使用前基正小学校舍上课

