Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

完善教师注册机制 │ 蔡若莲：下月征询意见 下半年提交《教育条例》修订草案予立法会

教育新闻
更新时间：16:47 2026-01-27 HKT
发布时间：16:47 2026-01-27 HKT

外界关注完善教师注册机制的进度，立法会教育事务委员会今日（27日）举行政策简报会，教育局局长蔡若莲在简报会上表示，教育局现已开展修订《教育条例》的工作，研究引入执业证书和定期更新要求，局方将于今年2月征询教育事务委员会的意见，并计划于今年下半年提交《教育条例》修订草案予立法会审议。

已开展修订《教育条例》工作 将与业界讨论

立法会议员邓飞提问，在哪些情况下，教师可能取得教师注册、但未能取得执业证书。立法会影片截图
立法会议员邓飞提问，在哪些情况下，教师可能取得教师注册、但未能取得执业证书。立法会影片截图
教育局副秘书长刘颖贤表示，当局计划在教师注册制度中引入执业证书，而符合取得执业证书的资格，将设有不同的要求。立法会影片截图
教育局副秘书长刘颖贤表示，当局计划在教师注册制度中引入执业证书，而符合取得执业证书的资格，将设有不同的要求。立法会影片截图

《施政报告》附篇提到，政府将研究修订《教育条例》，完善教师注册机制，引入执业证书和定期更新要求。新一届立法会教育事务委员会今日举行第二次会议，由教育局作政策简报，议题涵盖完善教师注册机制、促进学生身心健康、推进数字教育、建设国际教育枢纽等。

教育局局长蔡若莲表示，为回应社会对教师专业水平的期望，局方现已开展修订《教育条例》的工作，研究引入执业证书和定期更新要求，确保所有任教于香港学校的教师均为适合及适当人选，维护教师团队的专业质素。对于推行时间表，她表示，「我们将于2026年2月征询委员会意见，并计划于2026年下半年提交《条例》修订草案予立法会审议。我们期待与业界及委员会深入讨论，完善方案。」

立法会议员邓飞提问，在哪些情况下，教师可能取得教师注册、但未能取得执业证书。蔡若莲回应指，目前教师注册是终身制，当教师在毕业后取得相关的学历和资格，便可以注册成为注册教师；有见社会关注教师的专业与操守如何与时并进，所以政府回应社会诉求作研究，而引入执业证书能有助保障教师的专业性。

教育局副秘书长刘颖贤补充，当局计划在教师注册制度中引入执业证书，而符合取得执业证书的资格，将设有不同的要求。现时当局要求在职教师须于每3年150小时的专业进修之中，划出30小时参与有关的核心培训，「我们会在此之上，再去想我们接下来（教师）要取执业证书的时候，教师的培训是如何安排。」

陈家珮倡以AI镜头识别学生情绪 教局：校本决定

立法会议员陈家珮建议，本港可参考内地部分学校的做法，以部分学校作为试点，透过设有AI镜头的闭路电视，以识别学生是否有不开心的情绪。立法会影片截图
立法会议员陈家珮建议，本港可参考内地部分学校的做法，以部分学校作为试点，透过设有AI镜头的闭路电视，以识别学生是否有不开心的情绪。立法会影片截图

另一方面，学生的精神健康备受外界关注，蔡若莲表示，局方大力推广《4Rs精神健康约章》，目前有超过800间学校参加，而本学年以「抗逆力」为核心主题，为学校提供更多支援，并鼓励教职员参加精神健康急救培训。

立法会议员陈家珮建议，当局可参考内地部分学校的做法，透过设有人工智能（AI）镜头的闭路电视，以识别学生是否有不开心的情绪，本港亦可以部分学校作为试点。蔡若莲回应指，目前学校使用闭路电视时，需要征询不同持份者意见，包括家长及学生等，平衡私隐和学习需要等各方面，她指相关情况可由学校做校本决定，局方不会一刀切决定是否推行。

本报记者

延伸阅读：

立法会｜刘智鹏当选教育事务委员会主席

精神健康｜教大AI应用程式调节学生情绪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
6小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
5小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
9小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
6小时前
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
8小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
4小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
钟柔美男女关系复杂 《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果 绝密校园生活揭秘
钟柔美男女关系复杂  《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果  绝密校园生活揭秘
即时娱乐
8小时前