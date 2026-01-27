完善教师注册机制 │ 蔡若莲：下月征询意见 下半年提交《教育条例》修订草案予立法会

外界关注完善教师注册机制的进度，立法会教育事务委员会今日（27日）举行政策简报会，教育局局长蔡若莲在简报会上表示，教育局现已开展修订《教育条例》的工作，研究引入执业证书和定期更新要求，局方将于今年2月征询教育事务委员会的意见，并计划于今年下半年提交《教育条例》修订草案予立法会审议。

已开展修订《教育条例》工作 将与业界讨论

立法会议员邓飞提问，在哪些情况下，教师可能取得教师注册、但未能取得执业证书。立法会影片截图

教育局副秘书长刘颖贤表示，当局计划在教师注册制度中引入执业证书，而符合取得执业证书的资格，将设有不同的要求。立法会影片截图

《施政报告》附篇提到，政府将研究修订《教育条例》，完善教师注册机制，引入执业证书和定期更新要求。新一届立法会教育事务委员会今日举行第二次会议，由教育局作政策简报，议题涵盖完善教师注册机制、促进学生身心健康、推进数字教育、建设国际教育枢纽等。

教育局局长蔡若莲表示，为回应社会对教师专业水平的期望，局方现已开展修订《教育条例》的工作，研究引入执业证书和定期更新要求，确保所有任教于香港学校的教师均为适合及适当人选，维护教师团队的专业质素。对于推行时间表，她表示，「我们将于2026年2月征询委员会意见，并计划于2026年下半年提交《条例》修订草案予立法会审议。我们期待与业界及委员会深入讨论，完善方案。」

立法会议员邓飞提问，在哪些情况下，教师可能取得教师注册、但未能取得执业证书。蔡若莲回应指，目前教师注册是终身制，当教师在毕业后取得相关的学历和资格，便可以注册成为注册教师；有见社会关注教师的专业与操守如何与时并进，所以政府回应社会诉求作研究，而引入执业证书能有助保障教师的专业性。

教育局副秘书长刘颖贤补充，当局计划在教师注册制度中引入执业证书，而符合取得执业证书的资格，将设有不同的要求。现时当局要求在职教师须于每3年150小时的专业进修之中，划出30小时参与有关的核心培训，「我们会在此之上，再去想我们接下来（教师）要取执业证书的时候，教师的培训是如何安排。」

陈家珮倡以AI镜头识别学生情绪 教局：校本决定

立法会议员陈家珮建议，本港可参考内地部分学校的做法，以部分学校作为试点，透过设有AI镜头的闭路电视，以识别学生是否有不开心的情绪。立法会影片截图

另一方面，学生的精神健康备受外界关注，蔡若莲表示，局方大力推广《4Rs精神健康约章》，目前有超过800间学校参加，而本学年以「抗逆力」为核心主题，为学校提供更多支援，并鼓励教职员参加精神健康急救培训。

立法会议员陈家珮建议，当局可参考内地部分学校的做法，透过设有人工智能（AI）镜头的闭路电视，以识别学生是否有不开心的情绪，本港亦可以部分学校作为试点。蔡若莲回应指，目前学校使用闭路电视时，需要征询不同持份者意见，包括家长及学生等，平衡私隐和学习需要等各方面，她指相关情况可由学校做校本决定，局方不会一刀切决定是否推行。

