第四十一届星岛辩论 ︳玛利曼中学数据运用优胜

正方玛利曼中学对反方保良局董玉娣中学的一场赛事，辩题为发展游艇经济对香港利大于弊。

正方主辩在开辩时指出，香港停泊游艇数量众多，有发展游艇经济的天然优势，认为有助推动高端旅客以香港为目的地，到港旅游消费。这类游客平均花费远高于普通游客，有助振兴香港疲软的经济。其二，游艇属于奢侈品，单以维修保养为例，就可带来巨额收益。其后的辩论，正方进一步指出，本地的游艇发展已具规模，政府如推动游艇经济，投入的资金在两年内就可回本。面对反方有关破坏环境的质问，正方以每项建设皆需通过环评作出反驳。

反方针对辩题亦提出两点：首先，香港的游艇经济只是起步阶段，周边城市如新加坡已有40年发展历史，香港完全处于劣势。花费大量金钱推动游艇经济，带来的回报不彰，实属浪费公帑。再者，推动游艇经济需在香港海域展开建设，势必伤害环境及生态。为了微不足道的收益，破坏香港宝贵的环境资源，得不偿失。辩论到中后段，反方将重点放在香港起步太迟这一点上，认为香港游艇虽多，但以消闲为主，发展游艇经济是零起步，不切实际。

评判认为，正方有计算成本及收益，让评判信服发展游艇经济的投资可在两年内回本，还提到发展新兴的大湾区高端客，突显优势。相比下，反方在整场辩论中都没有回应，只重复开辩的主线。此外，反方在环评这一点上，只说过环评也未必有效，却没有数据或例子支持。正方整体表现更突出，胜出比赛。