Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第四十一届星岛辩论 | 喇沙书院演绎清晰详尽

教育新闻
更新时间：18:16 2026-01-22 HKT
发布时间：18:16 2026-01-22 HKT

正方喇沙书院对反方东华三院伍若瑜夫人纪念中学的一场赛事，辩题为港府引入「教师执业证书制度」对提升教育质素利大于弊。

正方针对现行教师终身制的弊端展开辩论，首先指出，现行每3年需完成150小时的进修规定并非强制，即使未出席也无后果。但引入「教师执业证书制度」后，这150小时进修将成为必修，并要求在每堂课后进行小测，未达标者将不计算该节时数。必修课程包括优秀教学示范、人工智能应用等，这将有助于提升教师的专业技能。其次，新制度规定每3年向教育局提交内部评核报告，包括学生、家长的反馈及观课评核，旨在识别表现不佳的教师。现行制度下，即使教学质量不佳，教师仍可继续任教，而新制度可以将不合格的教师筛走，长远有助提升公众对教育的信心。

反方则强调，目前对新入职教师首3年须接受150小时核心培训已是负担，如再要求满足其他培训和考核，会加重教师压力，影响备课时间，继而影响教育质量。此外，反方质疑如何确保评核标准的统一性，若标准模糊，将难以确保效果，且良好操守的要求可能引发校内的奉承文化，甚至贪污。进入中段，反方引用日本的例子指出，虽然该国也有类似的续牌制度，但其考核门槛低于香港，且进修时数是香港的五分之一，却同样能产生正面效果。

评判赞赏正方主线清晰，无论是方案还是后续推论均演绎详尽；至于反方提供的日本例子，评判建议可进一步说明当地做法对教师带来哪些利处等，以强化论点的说服力。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
5小时前
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
12小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
6小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
7小时前
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
5小时前
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
影视圈
6小时前
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
00:34
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
8小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
5小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
22小时前