第四十一届星岛辩论 | 喇沙书院演绎清晰详尽

正方喇沙书院对反方东华三院伍若瑜夫人纪念中学的一场赛事，辩题为港府引入「教师执业证书制度」对提升教育质素利大于弊。

正方针对现行教师终身制的弊端展开辩论，首先指出，现行每3年需完成150小时的进修规定并非强制，即使未出席也无后果。但引入「教师执业证书制度」后，这150小时进修将成为必修，并要求在每堂课后进行小测，未达标者将不计算该节时数。必修课程包括优秀教学示范、人工智能应用等，这将有助于提升教师的专业技能。其次，新制度规定每3年向教育局提交内部评核报告，包括学生、家长的反馈及观课评核，旨在识别表现不佳的教师。现行制度下，即使教学质量不佳，教师仍可继续任教，而新制度可以将不合格的教师筛走，长远有助提升公众对教育的信心。

反方则强调，目前对新入职教师首3年须接受150小时核心培训已是负担，如再要求满足其他培训和考核，会加重教师压力，影响备课时间，继而影响教育质量。此外，反方质疑如何确保评核标准的统一性，若标准模糊，将难以确保效果，且良好操守的要求可能引发校内的奉承文化，甚至贪污。进入中段，反方引用日本的例子指出，虽然该国也有类似的续牌制度，但其考核门槛低于香港，且进修时数是香港的五分之一，却同样能产生正面效果。

评判赞赏正方主线清晰，无论是方案还是后续推论均演绎详尽；至于反方提供的日本例子，评判建议可进一步说明当地做法对教师带来哪些利处等，以强化论点的说服力。