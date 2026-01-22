教育及职业博览开幕 今起一连4日举行 举办逾百场活动

第35届教育及职业博览今日（22日）正式开幕， 一连4日举行，共有来自23个国家及地区、超过860间机构参展。今届博览分为「教育」及「职业」两大专区，期间举办逾百场活动，包括邀请知名企业代表分享香港发展机遇和互动工作坊等。教育局局长蔡若莲致开幕辞时表示，是次博览与政府致力提供灵活宽广、多阶进出的升学途径相配合，鼓励青年人按个人才能和兴趣，选择适合自己的学习和职业路径发展。

教育局局长蔡若莲致开幕辞时表示，是次博览与政府致力提供灵活多元和多阶进出升学途径的方向一致。

蔡若莲与到场参观的学生合照。欧文瀚摄

今届博览分为「教育」及「职业」两大专区，当中教育专区分为4大展区，分别介绍本地、粤港澳大湾区和海外升学资讯，以及为在职、转职人士及年青人提供各种进修及行业资讯。博览的4日展期期间共举办逾百场活动，涵盖科技、医疗、海外升学等领域，另设有多个互动工作坊、职业体验活动等。

蔡若莲致开幕辞时表示，博览多年来与时俱进，提供全面升学就业资讯，与政府致力提供灵活宽广、多阶进出的升学途径相配合。她表示，教育局透过职业专才教育，积极鼓励青年人按个人才能和兴趣，选择适合自己的学习和职业路径发展，政府亦会持续在学生不同学习阶段，多方位而连贯地装备他们规划升学及就业，为香港培育专业技能人才。

香港贸发局总裁张淑芬表示，今届博览破纪录邀得31个政府决策局、部门及多间公私营机构参与，反映对不同人才的殷切需求，同时支持香港建设人才集聚中心，并致力向全球推广香港优质的教育资源，巩固香港作为国际专上教育枢纽的地位。

有本地学校安排学生出席博览，探索未来路向，就读天水围官立中学中三的梁同学表示，对于升学路未有定案，但有考虑前往英国升学；同级的刘同学从内地来港已6年半，表明会优先选择在港升学。另外，去年以学生签证来港的陈小姐，现正就读职业训练局建筑科技及设计高级文凭，她期望了解衔接本地大学本科的资讯，打算长远在香港发展。

另一方面，有家长为子女的未来筹划，徐女士的女儿为应届文凭试考生，她称，女儿考虑修读幼儿教育，将待女儿考完中学文凭试，并以文凭试的成绩，再决定升学路向，但初步倾向留港升学。

部份升学机构表示，近年港人负笈海外的查询减少。国际海外升学中心升学顾问总监黄燕雯指，近年本港学生多选择留港升学，除了开支问题，本地选择增加亦是考虑因素，她指，相比欧美，港人近年较多选择留学澳洲和新西兰，「在澳洲升学，毕业后较容易留在当地，新西兰的开销则较少。」

