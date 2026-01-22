教育及职业博览开幕 今起一连4日举行

第35届教育及职业博览今日（22日）正式开幕，共有来自23个国家及地区、超过860间机构参展。今届博览分为「教育」及「职业」两大专区，并设四大主题日，焦点包括为公务员及公共服务、职场科技应用、医疗健康及大湾区升学就业机会。教育局局长蔡若莲致开幕辞时表示，是次博览与政府致力提供灵活多元和多阶进出升学途径的方向一致。

蔡若莲致开幕辞时表示，是次博览与政府致力提供灵活多元和多阶进出升学途径的方向一致。

蔡若莲与到场参观的学生合照。欧文瀚摄

教育及职业博览由香港贸易发展局主办，今日起一连4日于香港会议展览中心举行，今年博览汇聚来自23个国家及地区、超过860间机构参展，包括政府决策局及部门、专上院校、升学中心等。博览期间将举办逾百场活动，包括邀请Lenovo、J. P. Morgan等知名企业代表分享香港发展机遇，另设有多个互动工作坊活动等。

教育局局长蔡若莲、香港贸发局总裁张淑芬均有出席开幕典礼。蔡若莲表示，教育及职业博览提供一站式的升学、进修及就业资讯，与政府致力提供灵活多元和多阶进出升学途径的方向一致，她亦邀请家长、学生及教师于博览举行期间到场参观。张淑芬表示，今届博览破纪录邀得31个政府决策局、部门及多间公私营机构参与，反映对不同人才的殷切需求，同时支持香港建设人才集聚中心。

